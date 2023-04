Sólo el Castellonense gana en una difícil jornada para el fútbol femenino de la Ribera

El Càrcer sigue sin levantar cabeza en la Liga Valenta. El conjunto de la Vall perdió por 3-2 –acumula tres derrotas seguidas y siete sin ganar- frente al Aspe, penúltimo clasificado, y suma un bagaje de 2 puntos de los últimos 21 en juego. Era la jornada propicia para volver a vencer, sin embargo, las ribereñas, que tuvieron una ventaja de dos goles, volvieron a dejar escapar todos los puntos. Sandra Celda, con un gol tempranero (4’), avanzó a las de Ángel Cabello que diez minutos después encajaron un gol local que no cambió el plan. Daniela Figueroa (20’) y Paula Burguera (35’), volvieron a poner distancia en el marcador antes del descanso. Tras pasar por vestuarios, todo se torció. Las locales acortaron distancias y, dos minutos después, Berta Navarro enfiló vestuarios por roja directa. Con ventaja numérica el equipo alicantino terminó remontando para ganar nueve jornadas después.

En Primera, el Castellonense goleó por 4-0 al Sollana en un derbi de opuestos y retornó al camino de la victoria tras dos tropiezos. Las de Sergio Mesa, a un punto del E-1, segundo, y a cuatro del Valencia D, primero, apuran sus opciones de terminar lo más alto posible. Avisó Clara Giménez en los primeros minutos con dos internadas detenidas por Lucía Reche. El Sollana, con problemas para llegar al área rival, lo intentó de lejos con disparos de Alison Gamero y Gemma Beltrán que no cogieron portería como sí hizo Judit Añó con una gran volea para inaugurar el marcador al filo de la media hora. Las blanquinegras metieron una marcha más en el segundo acto y sentenciaron con otros tres goles. Saúco, en dos ocasiones, definió en el interior del área aprovechando asistencias de Judit Añó e Inés Conejero. En el último minuto, Añó de nuevo, armó un buen contraataque en el que entregó otro balón de gol a Clara Giménez. El Càrcer B sumó un importante punto de cara a la salvación tras igualar a tres goles frente al Racing de Xàtiva en un encuentro intenso. Golpearon primero las setabenses por medio de María Giner – la ex del Alzira hizo un triplete- con un disparo lejano que no empequeñeció al filial, que sacó rédito al balón parado en el primer periodo. Lourdes Ordiñaga, de falta directa, se la coló a la portera rival por su palo y, acto seguido, el Racing logró el 1-2. Antes del descanso, en tres minutos, el Càrcer le dio la vuelta al marcador. María Merenciano se encargó de lanzar dos faltas desde el centro del terreno con gran resultado en ambas: en la primera Alejandra Antelo remachó a gol en el segundo palo y en la segunda Aroa Benavent cazó un rechace y le pegó fuerte para establecer el 3-2. Tras el descanso, Gabriela Dudau y Aroa Benavent tuvieron en sus botas el cuarto, sin embargo, el Racing terminó mejor e hizo el tanto del empate.

En Segunda, el Alberic enterró sus opciones de ser primero o segundo con una derrota por 4-0 frente al Amazonas, todavía invictas. El equipo de Kike Vello pudo avanzarse con un gran golpeo de Yaiza Bastida desviado por la portera local. Tras ello, llegó el 1-0, y ya en el segundo tiempo, con las ribereñas volcadas en buscar el empate, las locales mataron el partido. Algemesí y Benifaió descansaron.