Los expertos avalan la rentabilidad de las obras contra riadas en la Ribera por los daños que evitan

Invertir en obras contra inundaciones resulta rentable. El ingeniero de Caminos Xavier Machí, redactor del estudio de alternativas para la reducción del riesgo de avenidas en la Ribera, explicó en Alzira que todos los estudios que analizan la relación coste-beneficio de las actuaciones planteadas -un requisito que impone la Unión Europea al afrontar una inversión- son positivos y no dudó en señalar que las actuaciones diseñadas para proteger el caso urbano de Alzira no solo se amortizarían en un plazo de ocho años sino que, en base a los cálculos estadísticos, podrían evitar daños por valor de varios cientos de millones.

Machí comentó que aunque la posibilidad de que se produzca una gran inundación es baja, sólo la acción del río Cànyoles, afluente del Albaida, con unas puntas de caudal de más de 1.700 m3/sg, es capaz de anegar diferentes zonas de la Ribera y apuntó a modo de ejemplo que únicamente con los daños que en las inundaciones de 1997 evitó la presa de Bellús al regular el Albaida ya justifica la inversión realizada.

Reducción de caudales

«Cualquier actuación que se realice en el Albaida y el Cànyoles para minorar las puntas de caudal son muy positivas. No sé si finalmente se hará o no la presa de Montesa, pero reduciría un 30 % ese caudal punta del Cànyoles. Cualquier actuación en el río Barxesta -no confundir con el barranco-, en el Clariano o en Bellús para mejorar su capacidad redundará en mejorar las condiciones de Carcaixent, Alzira y de la Ribera», incidió.

«Todas las actuaciones son rentables desde el punto de vista económico. En el caso de Alzira, del estudio realizado, en ocho años se amortizaba la inversión, además de evitar daños por varlos de cientos de millones de euros», señaló Machí.

Las actuaciones planteadas para proteger Alzira de los barrancos y del propio Xúquer contemplan la ampliación del barranco de la Casella y la supresión del cuello de botella que hoy representa el Pont de Xàtiva, pero también el desvío del barranco de Barxeta para facilitar su desagüe en el Xúquer -hoy desemboca de forma perpendicular sobre el Casella- y, a más largo plazo, el malecón de Tulell, un proyecto que se abandonó hace décadas y que se vuelve a contemplar para proteger uno de los puntos débiles de Alzira.

Xavier Machí explicó que el modelo hidráulico diseñado por Typsa para, en base a un minucioso estudio del terreno, conocer la evolución de las aguas en caso de avenida ha permitido comprobar que el cauce del Xúquer tiene una capacidad muy variable y que, por ejemplo, hay una zona entre Sueca y el azud de la Marquesa en que la capacidad es inferior a la que presenta el lecho fluvial aguas abajo. «Más que un peligro, es una situación que se da en este río que, a diferencia de otros ríos mediterráneos, al estar colgado y tener estas situaciones de régimen de lluvias tan extremos que pasan de una situación de prácticamente sequía absoluta a una de inundaciones enormes, es muy difícil de controlar».

El técnico explicó que la capacidad del cauce en la confluencia del Albaida con el Xúquer, un punto conflictivo con los mayores volúmenes de agua en el término de Alberic, de unos 730 m3/sg, cuando en caso de avenida pueden pasar más de 2.000 m3/sg, mientras que en otros tramos aguas abajo oscila entre 300 y 500 m3/sg. «El río rompe donde puede, no se puede controlar de otra forma, y hay que dejar que funcione de la forma más natural posible», incidió el técnico de Algemesí, perfecto conocedor de los riesgos de inundabilidad de la Ribera.

«Hay que ir poco a poco, proteger las ciudades, luego zonas rurales, controlar los puntos por los que el río tiene que romper tiene que ser un trabajo bien coordinado», señaló, mientras ponía como el ejemplo la implicación de los vecinos del Ródano en la gobernanza del río con este mismo fin.