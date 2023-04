Un carrer per a les persones

El Ple de l’Ajuntament de Carcaixent va aprovar el dimecres 26 d’abril, per 11 vots a favor (Compromís + PSOE + Juan Albert) i 10 vots en contra (PP + UxC + C’S + Mónica Amorós), el projecte de reurbanització del carrer Julià Ribera-Sant Francesc d’Assís.

Els partits polítics representats en el consistori coincidixen en què el carrer està en molt mal estat i necessita una reforma. A més, són conscients que no és suficient amb l’asfaltat. No només perquè perdria l’estètica i l’essència que li atorga el seu històric empedrat, sinó perquè el problema principal està per davall de cota zero. Cal refer completament l’albellonat.

Entenc que tota la corporació accepta que el nou vial compte amb una plataforma única i sense voreres, per a facilitar l’accessibilitat de totes les persones i els vehicles d’emergències. A partir d’ací i, de les intervencions dels portaveus, trobem dos postures:

La primera, representada principalment per l’equip de govern, la qualificaré de «progressista». Pretén que en el carrer resultant de les obres es prioritzen les persones a tot tipus de vehicles. Una aposta per la pacificació del trànsit rodat i la introducció d’arbres, amb la consegüent reducció de places d’aparcament. No arriba a ser una peatonalització completa, però sí una reducció significativa del pes del automòbil en benefici del vianant. Pensen que esta remodelació, a llarg termini, serà beneficiosa per a l’activitat econòmica.

La segona, representada pels partits de dretes, la qualificaré de «conservadora». No veu amb bons ulls l’eliminació del trànsit rodat i les places d’aparcament. Al seu entendre, esta circumstància portarà conseqüències molt negatives per al comerç de la zona. La queixa principal és la falta de participació ciutadana durant l’elaboració del projecte. S’intueix que, en la seua hipotètica proposta el vehicle a motor continuaria sent el centre d’atenció en detriment del vianant, amb un espai reservat per al pas i un altre per a l’estacionament com fins ara. O siga, un disseny propi dels anys 60-70 del segle passat.

Tot el poble té clar que unes obres tan importants i duradores causaran problemes al veïnat i al sector comercial. I, per ser una arteria urbana tan important, afectaran el trànsit de tota la ciutat. Caldrà una bona coordinació entre l’empresa adjudicatària, l’Ajuntament de Carcaixent i el veïnat per tal de minimitzar els efectes negatius de la intervenció.

D’altra banda, un dels principis fonamentals i que està a l’ADN de Compromís per Carcaixent és la mobilitat sostenible. La prioritat són les persones, després els vehicles sense motor i, finalment, els vehicles a motor. No oblidem tampoc, si és possible, la inclusió d’arbrat o espais verds en benefici del medi ambient i en lluita contra l’emergència climàtica.

Hauran de fer-se quantes reunions siguen necessàries per a què participe el veïnat, els comerciants de la zona, la falla, etc. Podrà modular-se el projecte i incorporar suggeriments i aportacions. Però no anem a renunciar a la nostra forma de fer política en benefici del poble de Carcaixent.

Si el poble vol tornar al segle XX té l’oportunitat de fer-ho. El dia 28 de maig se celebrem eleccions locals. Jo, com molta altra gent de Carcaixent, vull un nou carrer Julià Ribera a l’avantguarda del segle XXI i que dure cent anys més, un carrer accessible i segur, un carrer que prioritze els vianants als vehicles. Un carrer per a les persones.