En 2019 sumó más de un 64% de los votos. ¿No teme luchar contra sus propias expectativas?

Mis expectativas no son un porcentaje, no lucho con ninguna expectativa que tenga que ver con una cantidad de concejales o una cantidad de votos. Mis expectativas son continuar con un proyecto que tiene unos claros objetivos en el ámbito de lo social, de lo económico, del medio ambiente, etc».

Pese a su mayoría absoluta, en los últimos cuatro años ha gobernado con el apoyo de Compromís. ¿Mantendrá la puerta abierta a las alianzas tras el 28M?

Una de las claves y de los ejes de este gobierno ha sido, pese haber recibido un apoyo abrumador de la ciudadanía en las pasadas elecciones, no caer en el sectarismo ni en actitudes prepotentes. El gobierno de Cullera ha estado abierto y estará abierto a cualquier persona que quiera construir desde una idea de progreso de ciudad. Las únicas líneas rojas que hay en mi gobierno tienen que ver con la intolerancia, con el racismo, con la homofobia, con negar la violencia contras las mujeres, en definitiva con aquellas cosas que suponen límites éticos. Pero todas aquellas personas que quieran aportar algo a este proyecto siempre serán bienvenidas sobre todo si es gente del espectro político de la izquierda y del progreso.

Mantiene a buena parte de sus colaboradores. Supongo que obedece a que el balance de legislatura es positivo…

Sin ninguna duda es positivo. Nosotras y nosotros somos un equipo y todo el éxito que haya podido tener este gobierno , los proyectos que hemos impulsado, los avances que sin duda se han producido en materia social, en materia económica, en turismo, son mérito de todo este equipo y mérito sobre todo de la ciudadanía, de la gente de Cullera, de sus entidades cívicas, sociales, deportivas, etc. Por supuesto existe ese reconocimiento a este equipo pero también en esta candidatura se integran otras personas, gente nueva, gente extraordinariamente preparada, gente joven, que también van a ayudar a dar un impulso a ese equipo que ya funciona muy bien pero al que siempre es bueno aportar savia nueva, nuevas ideas y nuevos proyectos.

¿Cuál ha sido el peor momento vivido en los últimos cuatro años?

Sin ninguna duda la pandemia. Saber que había vecinos y vecinas tuyas que podían sufrir este grave enfermedad era algo que nos ha quitado el sueño a todas las personas que hemos tenido alguna responsabilidad, da igual que sea al frente de una institución pública, o en el ámbito sanitario, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado...Esa ha sido la primera prioridad. Y luego ha habido una dimensión importante contra la que hemos luchado yo creo que con éxito, y ha sido que la factura social y económica de esa pandemia no destruyera empleos, no destruyera vidas, no destruyera ilusiones y proyectos vitales que la gente de Cullera ha convertido en negocios ya sea un restaurante, una peluquería o un pequeño comercio. Era importante que de esta pandemia saliéramos todos y saliéramos juntos, por eso invertimos 2 millones de euros en ayudas a la economía local para hacer frente a los efectos de la pandemia.

¿Y qué le deja insatisfecho tras los últimos cuatro años?

Siempre se pueden hacer más cosas, falta tiempo muchas veces porque los trámites administrativos son muy farragosos para poder avanzar en algunos proyectos urbanísticos, por ejemplo, el barrio del Pou, que para nosotros es un objetivo prioritario en un nuevo concepto urbano de ciudad más sostenible, más amable y más accesible. Es un espacio que ya se está recuperando pero sinceramente, me hubiera gustado haber avanzado mucho más. O también me hubiera gustado que, aunque no sea una competencia nuestra directamente, el CEIP Sant Antoni de la Mar, en el que por cierto hemos invertido 250.000 euros de fondos municipales, hubiera estado ya terminado. Presionamos mucho en su momento a la administración, que es la Generalitat Valenciana, la consellería de Educación, pero me hubiera gustado haber ido más deprisa en todo eso. Siempre se pueden hacer mejor las cosas, siempre es importante ser autocrítico y siempre está bien que por muy contento que estés de la gestión que hayas hecho, haya cierto poso de insatisfacción y de autocrítica en todo político y en todo cargo público.

La división interna en el PP ha debilitado la labor de la oposición. ¿Ha sido una legislatura cómoda?

No lo calificaría como una cuestión cómoda, ha sido una legislatura en muchos casos ejemplar. No tengo ningún problema en reconocer que en un montón de iniciativas que precisamente se han tenido que tomar por la pandemia, el pleno del ayuntamiento ha tomado decisiones unánimes, no sólo de la derecha, también de algún concejal de la izquierda que no está integrado en el gobierno. Todos han reconocido que nuestras ideas eran importantes, que nuestros proyectos eran importantes. Hemos primado siempre el interés de la ciudad por encima del interés del gobierno y el interés de mi partido. Mi partido es Cullera, y eso está por encima de cualquier otra sigla, así que siempre que pueda llegar a acuerdos y siempre que tenga la posibilidad de integrar en una solución a todos los partidos, a todas las sensibilidades, eso siempre será, más que comodidad, un ejemplo de civismo que hemos dado en Cullera y que contrasta con otros ámbitos de la política, con otros parlamentos, con otras instituciones que han caído en un espacio en el que espero que mi ciudad no caiga nunca, en un espacio de confrontación, de la división absoluta, de la descalificación y del insulto. Eso, mientras yo sea alcalde, voy a intentar que nunca suceda en el pleno, voy a evitar ese espectáculo bochornoso a las mujeres y hombres de mi ciudad.

¿Qué golpes duelen más los que le llegan de la derecha o de la izquierda?

No es una cuestión de izquierda o derecha, a mi me duelen los golpes que llegan de la mentira. Esta cultura de las fake news que se ha instalado en las redes sociales y en muchos ámbitos de la política en los que la verdad no importa, sólo importa calumniar, sólo importar verter basura sobre las personas que se dedican a la cosa pública, no importa que la verdad finalmente se imponga, tu calumnia que algo queda, y esa manera de hacer política, de intentar destruir al otro para no aportar nada, para nunca dar una alternativa, sólo destruir al otro sin mirar el precio. Eso es lo que duele. Que la gente entienda que la mayoría de las personas que estamos en política estamos por vocación, porque creemos en nuestra ciudades, en nuestros proyectos, no estamos para nada más, y que te insulten, te descalifiquen o mientan sobre tu familia, sobre las cosas que has hecho, eso es lo que duele. Y me da igual que lo haga gente de izquierdas o de derechas, me parece repugnante en cualquier caso.

Los partidos situados a la izquierda del PSPV se han unido para marcar diferencias. ¿Le incomoda?

No, siempre que sean capaces de explicar esas diferencias, en qué cosas el proyecto que ha impulsado el Partido Socialista no están de acuerdo. ¿En aumentar el carril bici y la sostenibilidad en nuestro municipio, en ser pioneros en la Comunidad Valenciana en planes de desarrollo turístico sostenibles, en que seamos los líderes en políticas sociales por encima de ciudades con muchos más recursos?. Siempre que se presenten y le expliquen a la ciudadanía que no harían de lo que nosotros hemos hecho, todo estará bien, pero se lo van a tener que explicar. Van a tener que explicar en qué no han estado de acuerdo. ¿En las ayudas al pequeño y mediano comercio local para que puedan salir adelante, en que hemos recuperado y seguimos recuperando espacios urbanos para las personas como es el caso del Passeig Doctor Alemany, o el barrio del Pou que comentaba antes, en definitiva en la recuperación de espacio en favor de las personas, de los vecinos y vecinas de Cullera, en detrimento de los coches y la contaminación?. ¿En qué no están?. Siempre que lo expliquen, es legítimo.

Ha compaginado la alcaldía con el cargo de diputado provincial. ¿Repetirá esa dualidad?

Eso como usted sabe no depende de mi, depende de mi partido. Yo siempre he estado al servicio y dispuesto a lo que mis compañeros me piden y en este caso, teniendo en cuenta que se trata de una institución sobre todo municipalista como es la Diputación que trabaja a favor de ayuntamientos como el de Cullera y como otros muchos ayuntamientos de la provincia y en un ámbito en el que mi ciudad está tan interesada y tan implicada y en el que tenemos tanta experiencia como es el turismo. Si puedo aportar todo esto al resto de municipios de mi provincia, estaré encantado. Como muchas veces hemos dicho, Cullera no compite con otras ciudades. Competimos con otros destinos de otros sitios. Si nosotros somos capaces de unirnos, si a Valencia le va bien a Cullera le irá bien, si a Sagunto le va bien a Valencia le irá bien y a Gandía le irá bien. Esto es un proyecto común que es perfectamente coherente por ejemplo con el proyecto turístico que tiene Cullera. Si puedo continuar trabajando en ese sentido, por supuesto lo haré. Si se toma otra decisión, estaré encantado también.

¿Aspira a estar muchos años en la alcaldía o le tienta ostentar alguna otra responsabilidad política?

Aspiro a cumplir mis compromisos siempre y en cualquier caso. Y mi compromiso es estos momentos de mi vida está centrado en Cullera, en mi gente y en mi ciudad y estoy plenamente satisfecho con ello. No se me ocurren cargos más importantes para mi que el de ser alcalde de Cullera, se lo aseguro, ya sé que esto hay mucha gente que lo dice con la boca pequeña pero quienes me conocen saben que es verdad. Lo que más me apasiona, el mayor honor que creía que podría tener en toda mi vida es ser el alcalde de mi gente, de la ciudad donde he nacido, donde trabajo, donde tengo mis mejores amigos, donde vive mi familia, no se me ocurre un proyecto que me interese más. Mientras crea que puedo ser útil y mientras crea que mi presencia y mi energía sirven para ese propósito, este es el sitio en el que estaré. Le voy a decir además una cosa, en política es muy importante saber estar pero también es muy importante saber irse. Yo aspiro a que cuando llegue ese momento, lo sepa hacer.