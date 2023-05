Josefa Sanz hace ya un tiempo que no acude a la casa que posee en Llombai con la alegría de antes. Y no es porque haya perdido apego a su pueblo al residir habitualmente en otra localidad. Asegura que a finales de septiembre o principios de octubre se descolgó la única farola que había en su calle y, desde entonces, cuando anochece, está completamente a oscuras. «No puedes salir a la calle porque, al regresar, no tienes luz ni para poner la llave en la cerradura», relata esta vecina, que asegura que en octubre presentó una queja por escrito en el ayuntamiento y con posterioridad trasladó la misma petición al alcalde en persona, aunque nadie ha solucionado el problema de la falta de luz.

La vivienda de Josefa Sanz se encuentra en la calle Cotilla, un pequeño aunque céntrico callejón con pocos vecinos y un único acceso. Asegura que por momentos se llega a pasar miedo porque el encuentro con cualquier persona supondría un sobresalto. «Lo único que queremos es tener luz en la calle, tengo derecho como el resto del pueblo» La falta de luz ha provocado que, incluso, el personal encargado de la recogida de la basura -en Llombai opera el sistema puerta a puerta- algunos días pase de largo sin entrar en el callejón. La situación era más complicada en invierno, cuando se hace de noche más pronto, pero esta vecina mantiene su reivindicación: «Lo que queremos es tener luz. En nuestra calle se desprendió la farola, la quitaron y ya no la han puesto. Tengo derecho a tener luz como todo el pueblo», reclama Josefa. La única opción que le queda para no regresar a oscuras cuando sale por la noche es dejar dentro de casa una luz encendida, «pero al precio que está la luz, ya me contarás», señala.