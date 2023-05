Tengo un amigo que desde hace tiempo me viene diciendo que no escriba artículos porque mi nivel y prestigio están más allá de los «mindundis» que están dentro y fuera de mi órbita social política. ¡Y así lo había hecho! Pero no me resisto desde mi atalaya de estar recogiendo las ramas de la poda de los aguacates al descansar y escribir sobre la actual realidad política que leo en Levante-EMV. Y es que, por primera vez, los partidos de izquierda no nos damos bofetadas entre nosotros.

En el PSOE algunos supimos (como buenos socialistas), retirar una de las dos candidaturas a la secretaría general y por supuesto a la alcaldía de Alzira en beneficio de los alzireños y con la visión de ganar más escaños en el consistorio. Y así no vernos a nosotros como la derecha y la ultra se dividen y empiecen a sacar trapos sucios y… Mare de Déu! Aún no estamos en campaña y ya se están dando caña. Esto nos beneficia a los socialistas, por consiguiente, tenemos que dar la cara y dar a conocer los actos realizados en la gestión del Ayuntamiento de Alzira. ¿Cómo? llamando puerta por puerta, así nos conocerán. Por supuesto, a cada uno con sus responsabilidades y así podemos duplicar los concejales. ¡Quien imaginaría que el alcalde saliente no iba a presentarse teniendo una imagen inmejorable! Esto nos vuelve a beneficiar a los socialistas. Y encima que la mayoría del gobierno local no vuelva a la reelección, con una gestión económica, cultural, de servicios excelentes; que la derecha se está fastidiando entre ellos, con todos los astros alineados en nuestro favor. ¡Solo falta que nos lo creamos! Y empaticemos con los ciudadanos, y volvamos a gobernar esta vez con la alcaldía socialista y, no será por el esfuerzo que, desde instituciones y personas de nuestra comarca y Valéncia, nos están ayudando.