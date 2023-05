La temperatura superó en abril los 35 ºC en nueve municipios de la Ribera

Hay quienes defienden que, al hablar del clima, ya no tiene sentido contar con las clásicas cuatro estaciones al considerar que los periodos templados se difuminan para dejar paso solo a dos: invierno y verano. Y lo cierto es que los registros de temperatura de la última semana ayudarían a validar dicha hipótesis. Una decena de municipios de la Ribera superó los 35 ºC en pleno mes de abril y todos, en algún momento u otro, han sobrepasado la barrera de los treinta. Un calor de récord en el que se han observado valores más propios de julio o agosto que no del cuarto mes del año.

Los días 25 y 29 de abril fueron los días más cálidos, aunque no los únicos con una temperatura por encima de lo que es habitual en esta época del año. La estación meteorológica de Avamet en Sumacàrcer ha superado los 30 ºC hasta en ocho ocasiones, dejando como pico más elevado los 35,6 del día 25. Misma jornada en la que un observatorio de Alzira (Mulata) alcanzó una máxima de 35,8. Datos, en ambos casos, que el observatorio climatológico del Institut Valencià d’Investigacions Agràries en Castelló superó, con 36,1 ºC, al igual que el de Carcaixent (36,2). La estación del Pla de Castelló también marcó 35,8 ºC el día 29.

No son las únicas localidades de la Ribera que en el pasado mes sobrepasaron los treinta y cinco grados. Cotes lo hizo tanto el día 25 (35,4 ºC) como el 29 (35,2 ºC), además de superar los treinta otras cinco jornadas más. Al igual que Carlet, donde la estación situada en el Fossaret registró 35,6 y 35,3 ºC, respectivamente. El día 25 también se situaron por encima de los treinta y cinco Alfarp (35,2) y la Pobla Llarga (35,1), mientras que Alginet clavó los 35 justos.

Sorprende encontrar entre los registros más cálidos a Sueca. La cercanía al mar del casco urbano contribuye a que se den temperaturas más suaves que en el interior de la comarca, sin embargo, el pasado sábado el termómetro llegó hasta los 35,8 ºC. La capital de la Ribera Baixa también superó los treinta grados en otras cinco ocasiones durante el mes de abril. Un valor que contrasta con lo que ocurría en Cullera, donde el observatorio de Avamet en el casco urbano ni siquiera alcanzó los treinta. Sin embargo, sí superó este valor el día 12, cuando el termómetro marcó una temperatura máxima de 31,8.

Otros valores elevados

Ni un solo pueblo se ha librado del inusual calor. De hecho, todos en los que la asociación valenciana de meteorólogos posee una estación, bien propia o bien de algún colaborador, han superado los treinta grados en algún momento del mes de abril. Aunque no hayan superado los treinta y cinco, se quedaron cerca también municipios como Massalavés, que el día 25 alcanzó una máxima de 34,9 º C o Gavarda, donde el termómetro se paró al llegar a 34,8. La Barraca (34,5 º C) o Guadassuar (34,4) tampoco se quedaron lejos de los registros más cálidos del mes.