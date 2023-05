El desprendimiento de un tramo de cornisa en una casa de la calle Blasco de Alzira pudo haber acabado el martes por la noche en tragedia. Algunos cascotes llegaron a impactar en la cabeza de un joven de 25 años que caminaba por debajo en dirección a la calle Mayor San Agustín. «Me libré de milagro», fue la expresión que el joven trasladó a sus familiares como resumen de un incidente en el que acabó cubierto de polvo y con el susto en el cuerpo. Justo a su lado impactó una farola de hierro que se precipitó a la vía pública arrastrada por los escombros.

En sentido contrario caminaba David Escrivá. Una llamada de un amigo provocó que detuviera la marcha para atender el teléfono y, justo delante, «a apenas cuatro metros», precisa, se precipitó la cornisa. «Fue un ruido espantoso y, aunque me tiré hacia atrás, me vino una polvareda que no podía respirar. Me asusté mucho y creía que al chaval lo había matado, pero en unos segundos, al verle que salía corriendo, le pregunté y me dijo que estaba bien, que le dolía la cabeza. Yo le dije se sentara. Fue un milagro. Si le cae encima todo lo mata. A mi, me salvó mi amigo que me llamó por teléfono. Ahí nací yo», relata Escrivá.

La caída de una farola

El impacto de la farola o de una piedra de mayor tamaño hubiera podido tener fatales consecuencias. El joven que recibió el golpe esperó la llegada de una ambulancia por precaución. El Centro de Coordinación de Urgencias (CICU) desplazó una unidad SVB. El personal sanitario atendió al joven, se encontraba bastante nervioso. Fue asistido en la misma calle, pero no llegó a trasladarlo a ningún centro médico. Algunas fuentes señalan que el joven acudió al centro de salud.

El desprendimiento se produjo en torno a las 21,37 horas, relata Vanesa Vicente, vecina de la calle, que asegura que escuchó un fuerte estruendo metálico. A las 21,40 horas llamó por teléfono a la policía para alertar de lo sucedido. «Pensé que se había desmoronado un balcón, fue un estruendo muy fuerte que alertó a todo el barrio», explica. Otros vecinos definen el ruido que les sobresaltó como «una bomba». Poco después se produjo una segunda caída de cascotes. Algunos residentes señalan que pensaban que el desprendimiento se había producido en la casa ubicada justo enfrente, que aparentemente se encuentra en peor estado. Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y con posterioridad se desplazaron los bomberos que, desde la finca contigua, trataron de sanear la cornisa dañada para evitar la caída de cascotes.

«Menos mal que pasó por la noche, porque es una calle muy transitada a cualquier hora del día»

Todos los testigos y vecinos consultados coinciden en señalar que las personas que pasaban en ese momento por la calle tuvieron «mucha suerte» y que la hora a la que se produjo también evitó una desgracia mayor. «Menos mal que pasó por la noche, porque es una calle muy transitada, gente que pasa con patines, niños que van a una academia de Mayor San Agustín, a cualquier hora del día siempre pasa gente por aquí», relata Vanesa Vicente.