El eurodiputado y portavoz del Grupo Popular Europeo y vicesecretario nacional del PP, Esteban González Pons, recorrió ayer las calles más céntricas de Alzira para arropar al candidato local, José Luis Palacios. Ambos, acompañados por el presidente provincial del partido, Vicent Mompó, recorrieron el mercado semanal y lanzaron mensajes de fortaleza para afianzar sus expectativas electorales tras la crisis interna provocada al confeccionar la candidatura. Tanto Pons como Mompó dieron por segura la proclamación de Palacios como nuevo alcalde de la capital de la Ribera Alta.

Mompó justificó la elección de Palacios en la necesidad de buscar el mejor perfil político para «una plaza tan importante para el PP como Alzira» y prefirió sortear todas las preguntas sobre la división interna. «Es una lástima que haya compañeros que no sean capaces de ver que lo importante no es en qué lugar figuran en la candidatura, quien encabeza una lista o apostar por proyectos personalistas sino las siglas del PP. Es un proyecto que encabeza Palacios, que ha intentado aunar todas las sensibilidades, aunque tenemos también que respetar que haya personas que no acepten nuestras decisiones», zanjó.

En este contexto, González Pons subrayó que en las elecciones del 28 de mayo no solo se elige a los alcaldes sino que el PP también se juega la Generalitat y muy poco después el Gobierno central: «Las elecciones municipales van a convertirse en unas primarias y hay que sumar fuerzas para desalojar al sanchismo».