La alzireña Maia Lardeur disputará el europeo de natación

Si en dos años se han celebrado los primeros títulos de campeonas de España para el Trencaones, ahora ya se puede alardear de que una nadadora alzireña, Maia Lardeur, disputará el campeonato de Europa de 100 libres. La hispano-francesa logró un tiempo de 57”53 que le dio la 4ª plaza en el campeonato de España junior. Con otra «medalla de chocolate» se quedó a poco de lograr la mínima de los 50 libre. Hace 20 años, con el desaparecido Club de Natació Alzira, Bernardo Casterá disputó la final del Europeo. «Esperamos que haga un buen papel», indica el presidente, Raúl Ull. Además, Sohaib Belamri se quedó a siete centésimas del bronce en el mismo nacional de 50 mariposa celebrado en Palma de Mallorca.

La Federación Francesa estaba poniendo todo de su parte para que Maia compita en el futuro bajo bandera gala y la invitaron a entrenar con el prestigioso club de natación de Marsella donde está la élite francesa. De hecho, volvió a bajar la marca a 57”29 tras quedar tercera en el campeonato de Francia junior. Meses antes estuvo nadando para el Lille Métropolle Natation. Sin embargo, ya ha vuelto a su Alzira natal y ha decidido competir para la Federación Española.

«Lo que no nos parece de recibo es que estos nadadores de élite -y el resto del club- tengan que pagar cuatro euros por cada entrenamiento que realizan por su cuenta, cuando están llevando a la natación alzireña a grandes cotas. Antes sí podían, sin molestar al resto de usuarios de la piscina. Muchos estudian por la tarde y podrían recuperar entrenes por la mañana pero no nos dejan si no pagan», lamenta Ull. «Así les pasa a los dos nadadores que tenemos becados en el centro de tecnificación de Cheste, Iker Ruiz y Adrián Vidal. Cuando vuelven a casa después de pasar la semana internados, han de sufragarse cada sesión en Alzira», añade. Vidal ha vuelto a ser convocado para la II Concentración GESEVA alevín, el grupo especial de seguimiento que convoca la Federación Valenciana.