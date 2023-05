El Cotif ha demostrado, durante casi cuarenta años, que es capaz de ofrecer el mejor fútbol posible. Equipos y selecciones de primer nivel han pasado, torneo tras torneo, por el césped de Els Arcs. Pero en su etapa reciente ha dado un paso más para consolidarse como un referente más allá del campo. Con sus premios Good People, que este año han galardonado a Alejandro Valverde, reconoce de nuevo aquellos valores humanos que nada tienen que ver con el talento deportivo o los títulos. Se promueven la humildad, el trabajo en equipo, la solidaridad, el compromiso social o la ejemplaridad, entre otras muchas virtudes.

“De toda mi trayectoria y de todo lo vivido me quedo con el cariño del público, que siempre he tenido. El premio Good People lo vuelve a demostrar. Estoy muy agradecido por recibir un premio de tal calibre, decidido por un jurado de un prestigio enorme. Además, cualquiera de los demás nominados, Alexia Putellas, Sandra Sánchez o Carlos Alcaraz, merecía el galardón”, fueron las palabras que entonó Alejandro Valverde tras recibir el galardón Good People en su tercera edición.

Valverde se mostró emocionado por la acogida. El reconocimiento llega en un momento especial en la vida de Valverde, tan solo unos meses después de anunciar su retirada competitiva, a los 43 años y tras una trayectoria espectacular en la que llegó a ser campeón del mundo, mostrando siempre un compromiso innegociable con el esfuerzo y la competitividad vinculada a la vida saludable. Es uno de los pocos corredores en la historia en subirse al pódium en las tres Grandes Vueltas por etapas.

A la gala de entrega, celebrada en los salones Siglo XXI de l'Alcúdia, acudió buena parte del jurado, integrado por Vicente del Bosque, Mavi Mestre Escrivà, Carlos Velasco Carballo, Alfredo Relaño Estapé, Patricia Campos Doménech, Ana Rosell Granados, Salvador González Marco ‘Voro’, Andreu Palop Cervera, Andreu Salom Porta, Antoni Benavent Clemente, Mónica Marchante Moralejo, Theresa Zabell Lucas, Ruth Beitia Vila, José Manuel Franco, Antonio Benedicto Redon, Salvador Gomar Fayos, Isabel Balaguer Sola, Mª Paz Zúnica Ramajo, Auxiliadora Borja Albiol, Isabel Madramany Sanchis y Eliseu Gómez Tormos. Algunos de ellos fueron homenajeados, con la recepción de una escultura (la misma que el premio pero de menores dimensiones) obra del artista Ferri.

Por su parte, el presidente del Cotif, Eliseu Gómez, valoró la trayectoria del ciclista, a quien consideró “un gran merecedor del galardón, otorgado por un jurado cuyos integrantes podrían ser cualquiera el ganador”. Además, aprovechó para anunciar algunas pinceladas del próximo torneo, que se disputará del 26 de julio al 6 de agosto. A las ya anunciadas selecciones de Argentina, Arabia Saudí y Mauritania y los equipos de Real Madrid y Valencia CF, se suman las selecciones naciones de India, Irán, Nigeria, Ecuador y un combinado de Brasil. Además, hizo público que un equipo francés jugará el torneo femenino y algunos de los principales equipos de España el Promesas.

Victorias y derrotas

El alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, que definió a Valverde como un nuevo alcudiano, hizo una reivindicación de los valores del deporte, centrándose en la educación, tanto en la victoria como en la derrota: “En el mundo del ajedrez se dice que uno gana y el otro aprende y creo sinceramente que debemos acostumbrar a aquellos que vienen, a los jóvenes y a las jóvenes, a saber perder. Esta sociedad neoliberal, en la que todo debe tener un supuesto valor económico, organiza también el deporte desde la victoria. Un segundo puesto, un subcampeón, es un perdedor. Un concepto, el de perdedor, que adquiere un carácter peyorativo. Han habido grandes perdedores a lo largo de la historia. De hecho, hay muchísimos más perdedores que ganadores. Es desde la derrota desde donde es mucho más fácil aprender porque aporta un momento de redención vinculada a la reflexión de aquello que no salió como estaba previsto. Evidentemente, también debemos enseñar a los jóvenes y las jóvenes a ganar. La victoria no puede estar vinculada a una elitización, a un endiosamiento. Una victoria que no respete al rival perdedor no es una victoria, es un caramelo volátil que no tendrá frutos futuros”.

A la gala también asistieron importantes representantes de la Federación Española de Ciclismo y de su homóloga valenciana, así como el seleccionador nacional, Pascual Momparler.

El premio Good People Cotif quiere reconocer a todas aquellas personas que hacen aportaciones proactivas en la difusión de los mejores valores humanos en el mundo del deporte.