L’autor d’Agres Paco Esteve i Beneito ha sigut guardonat amb el Premi l’Alcúdia de Narrativa Juvenil per la seua novel·la 'Somiaria libèl·lules amb patins' i es converteix així en el primer guanyador d’aquest certamen literari organitzat per l’Ajuntament de l’Alcúdia amb la col·laboració d’Edicions Bromera.

Gran participació

L’obra d’Esteve i Beneito ha sigut triada pel jurat per unanimitat entre 45 originals, tots d’una gran qualitat literària. 'Somiaria libèl·lules amb patins' serà editada per Bromera a la tardor, dins de la col·lecció «Trànsit». A més, rebrà 10.000 euros, una quantitat que converteix aquest premi en el segon més ben dotat en aquesta modalitat en tota la Comunitat Valenciana.

El premi es lliurarà en l’acte de presentació de la novel·la, que se celebrarà al voltant del dia 9 d’octubre de 2023.

Somiaria libèl·lules amb patins

La novel·la guardonada conta la història de Palmira, una adolescent que comença un nou any d’institut, un any que serà molt diferent dels altres. Els seus pares s’han separat durant l’estiu, així que ja no viurà només a Hivernacles, el seu barri de tota la vida, sinó que també s’haurà d’adaptar a viure amb sa mare i la seua nova parella. Tampoc ho tindrà gens fàcil a l’institut, on haurà de suportar les bromes constants dels seus companys de classe i es trobarà completament sola després de discutir amb la seua millor amiga.

A banda de tot això, a través de les seues pàgines també podrem assistir al moment en què Palmira descobreix que té un do heretat de la seua família que consisteix a ser una somiadora conscient. És a dir, té el poder de controlar els seus somnis i també els dels altres. La història ens mostra aquesta etapa de la vida de Palmira, en què haurà d’adaptar-se a la nova situació familiar, fer nous amics a l’institut i aprendre a utilitzar el do hereditari. Definir la seua identitat és un repte cada vegada més difícil.