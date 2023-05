La pugna entre la urbanización inacabada Montejúcar y Alberic permanece abierta 40 años después

La asociación de vecinos de la urbanización Montejúcar de Alberic ha decidido reactivar el contencioso paralizado en su día al entablar una negociación con el ayuntamiento en busca de una fórmula que permita finalizar las obras inacabadas para poder dotar de unos servicios mínimos a esta área residencial, al considerar que el gobierno municipal «ha puesto poco interés» en encontrar esta solución.

«Lo que pedíamos al ayuntamiento es que asumiera una responsabilidad de cuarenta años de abandono de la urbanización. En estos cuarenta años hemos pagado cinco millones de euros en impuestos, pero el ayuntamiento no ha invertido un céntimo aquí», señaló el presidente de la asociación de vecinos, Paco Bru, que considera que corresponden al consistorio impulsar un Plan de Reforma Interior (PRI), un instrumento urbanístico necesario para poder acabar la urbanización. «Nosotros sabemos que tenemos que pagar nuestra parte, lo que nos toque, pero el ayuntamiento también tiene que aportar», defiende Bru. Los vecinos pretenden que en esa distribución de cargas se compense el dinero que han invertido en la pavimentación de las calles o las aceras. Bru señala que una valoración realizada eleva ese importe a más de un millón de euros.

«Lo que pedíamos al ayuntamiento era que asumiera su responsabilidad de 40 años de abandono»

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, señaló que el actual gobierno municipal «siempre ha defendido dar una solución a este problema histórico» y que los abogados están buscando el encaje legal porque, a priori, esta petición de los vecinos no es legalmente posible. «En estos momentos es una cuestión jurídica, no es política», indicó, mientras señalaba que para que la urbanización pase a ser pública «tiene que estar bien acabada».

Montejúcar es una de las urbanizaciones de iniciativa privada que se promovieron entre los años setenta del pasado siglo, que quedaron inacabadas y que se han convertido en un foco de problemas para sus respectivos ayuntamientos. Los Lagos en Alginet o San Cristóbal en la misma Alberic son otros ejemplos. Esta área residencial cuenta con 270 parcelas. Una auditoría urbanística encargada por el ayuntamiento revelaba años atrás que entre los años 1979 y 2017 se concedieron 121 licencias de primera ocupación, además de una licencia para un hotel.

Los vecinos presentaron un contencioso en el año 2019 para forzar al ayuntamiento a buscar una solución que, en última instancia, permita a la Administración local recepcionar las obras y hacerse cargo del mantenimiento, si bien la apertura de una negociación provocó que se dejara en suspenso el litigio. La ausencia de una respuesta ha llevado a los vecinos a reactivar la vía judicial al entender que el gobierno local se ha limitado a dar largas.

«El ayuntamiento es el culpable de que la urbanización no se acabara en su momento. Si el promotor no finaliza las obras, debe haber un aval que se puede ejecutar, pero el ayuntamiento lo hizo al revés, embargó propiedades pero no acabó la urbanización no sabemos muy bien por qué», expone el presidente de la asociación.

Como en años anteriores, vecinos voluntarios de esta zona residencial de Alberic tienen previsto salir hoy a realizar reparaciones en la vía pública, que se encuentra muy deteriorada por falta de mantenimiento.