«Hay quien nos adjudica los seis puntos pero tengo claro que los dos últimos partidos van a ser los más complicados de la temporada para nosotros». Así de tajante se muestra el entrenador de la UD Alzira ante los dos partidos que restan por jugar contra conjuntos ya descendidos. El primero será mañana a las 12 en el Luis Suñer Picó contra el CD Ibiza-Islas Pitiusas que perdió la categoría matemáticamente la semana pasada. «Ahora es cuando más tranquilos pueden jugar, sin ninguna presión», añadió. De hecho, los ibicencos ganaron al Olot y fueron por delante del Aragón hasta dos veces.

El cuadro pitiuso está entrenado por el que fuera su portero en la primera vuelta ante el Alzira, Marcos Contreras, que se ha retirado. El técnico rojillo -el tercero de la temporada- se ha quedado sin su otro portero del primer equipo, Isma Gil por lo que ha contar con los dos del filial, De la Ossa y Adrián Rojo. Tampoco podrá contar con dos piezas claves: el central Julen, el 3º de la plantilla con más minutos y el eje del centro del campo y goleador con siete tantos, Pepe Bernal. Sí estarán los autores de los dos goles en la primera vuelta, Marc Mas y Juan Antonio que han logrado seis y siete goles.

El conjunto balear estaba cimentado para jugar el play-off de ascenso después de quedarse fuera el año pasado en la última jornada. Ha entrado capital chileno por medio de inversores vascos pero no ha fructificado su proyecto.

Bajas en ataque

En el Alzira no podrá jugar el sancionado Joel, que vio el domingo la quinta amarilla. Esto crea un problema a Marc Garcia porque Aketxe no está en condiciones físicas de ser titular por lo que tendrá que situar de referencia a Álvaro o Pitu. Otros arietes puro serán Luengo o Issa que juegan esta tarde en el Juvenil A contra el Inter San José (19’15 h. Venecia) el último partido de liga. Kaiser tampoco podrá jugar por lesión. Al de Vilamarxant le quedan unas dos semanas de recuperación. No habrá problema para que sea de la partida Álvaro Gómez «que ha entrenado con normalidad». Se retiró del Rico Pérez porque se le subieron los gemelos. Sergio Bono podría tener sus primeros minutos desde hace mes y medio. El domingo no fue convocado por prevención.

Nunca un equipo ibicenco ha ganado en Alzira. La desaparecida SD Ibiza perdió 3-0 en la 69-70 y empató en las dos visitas en los años 70. En la 89-90 cayó por 5-1 (Cortés, Nandi, César Melo y dos de Antonio) y 1-0 en la 2008-09, con gol de Cristóbal.

El árbitro de la contienda será el murciano Juan Francisco Roca que dirigió el Eldense 1, Alzira 1 el año pasado y el Mallorca B 0, Ibiza 1 esta temporada.