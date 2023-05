No són sols paraules... Són fets. Hem estat vuit anys al govern, i això ha significat que hem encetat processos d'inversió pública en direcció a un model de ciutat que nosaltres defensem des de paràmetres de sostenibilitat i progrés. Dos conceptes que pensem necessaris per a dur a terme una actualització permanent dels criteris d'acció política, que hem de fer palés per no perdre el fil quotidià, ja que les circumstàncies en què vivim ens alteren constantment i cada volta de forma més accelerada.

Els esdeveniments que ens envolten com a societat avancen i es fan presents cada vegada amb més freqüència i duresa, d’un caire desconcertant, i incideixen a les nostres vides just perquè van més de pressa que la nostra capacitat d'adaptació tant individual com col·lectiva que tenim com a humans . És per això que plantegem polítiques de restabliment permanent a les circumstàncies i context que ens toca viure.

Podem viure de forma conscient o perdre els papers amb la inconsciència, tal volta amagar el cap sota l'ala i no voler veure el que passa al nostre voltant, però això no vol dir que en cap cas no ens afecten d'allò més i en temps real. No parlem només de crisi climàtica que ja de per si requereix una atenció diferencial i aferrissada, sinó també d'una inflació inaturable produïda per defalliments sociopolítics que es tradueixen en guerra.

També per l'impacte de la tecnologia i intel·ligència artificial en la població o per la necessària immigració que van a fer sorgir les sequeres d'altres latituds perjudicades de forma exhaustiva pels efectes de l'augment de temperatures. I tot això ho haurem de gestionar a la ciutat.

No són sols paraules, són fets. Alzira ha pogut capejar una crisi de salut pública de primer ordre amb la tombada econòmica corresponent d’un canvi de context com ha sigut la pandèmia de la Covid. Altres ciutats van perdre empleats en percentatge bastants elevats, mentre que la societat alzirenya va mantindre el nivell d'ocupació. És més, el va pujar moderadament gràcies principalment a la indústria, el sector agroalimentari i a les polítiques municipals que apuntalaren la iniciativa privada més feble, incentivant la inversió pública i pal·liant així els efectes negatius de la falta d'activitat.

La ciutat viu perillosament a escassos metres sobre el nivell del mar amb greu risc d'inundacions cada any, on s’ha de sumar per l'augment d'intensitat de les pluges l'aigua procedent de la muntanya. Perquè ja no és sols el riu Xúquer qui pot amenaçar. Per això el govern conformat per Compromís ha prioritzat encetar les inversions hidràuliques del canal interceptor i al Barranc de la Casella.

Per això ens tornem a presentar, per acabar les obres ja dissenyades i en marxa com el centre d'emergències del Torretxo, afegint a l’edifici de la policia local un nou parc de bombers i buscant una altra opció d'accés a l’hospital. Per seguir en la revegetació de l’anell verd, sumant espais urbans forestals com la muntanyeta i altres d'especial interés. Persistir en l'acció de capgirar la canya del riu ampliant la biodiversitat i aprofitar-ho també com prevenció de plagues com és el mosquit tigre o la mosca negra.

Ampliar el procés de conversió de la zona de vianants, a favor dels vianants i de la mobilitat sostenible avançant en ciutat 30. Per completar la via verda a la Barraca i Tavernes de l’antic trenet amb les vies ciclopeatonals a Algemesí, Guadassuar, Carcaixent, L’Alcúdia. Sumar a les instal·lacions fotovoltaiques ja fetes als col·legis públics, i altres en l'àmbit privat mitjançant la promoció de comunitats d'energia locals.

Volem una ciutat potent, forta i resilient enfront dels reptes de futur que ja els tenim damunt.