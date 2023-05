La legislatura llega a su fin, y después de casi 8 años de gobierno municipal bajo la gestión de Compromís y PSOE, denominado por ellos mismos “el pacto de la Vila”. Me gustaría hacer algunas reflexiones sobre la herencia que recibirá el próximo equipo de gobierno municipal. En lo que se refiere a inversiones realizadas en infraestructuras municipales el balance es bastante deficiente, por no decir casi nulo.

Es cierto que se ha inaugurado el edificio para la policía municipal, después de casi 8 años de ejecución. Pero ¿qué pasa con el resto de inversiones?

Veamos primero el caso de la rehabilitación del polideportivo municipal Fontana Mogort, más de cuatro años cerrado, sin poderse utilizar y sin ser capaces de dar una solución a los problemas de falta de seguridad estructural, goteras en la cubierta, etc. Error tras error nos ha llevado a unas obras sin terminar y con un coste muy superior a lo previsto. El presupuesto inicial fue de 2.129.703 euros, que tras unos errores detectados inicialmente pasó a ser de 2.576.940 euros. Después otro error en la previsión de pagos lleva a la paralización de las obras ya que la empresa constructora tenía pendiente de cobro varias certificaciones por un importe de 408.665 euros. A todo esto, la justificación que se hace pública es que esta paralización se debe a una nueva modificación de proyecto, ya que la cubierta prevista inicialmente “no garantizaba la estanqueidad del edificio” por lo que podrían volver a existir las goteras que llevaron a la sustitución de la cubierta; ¿Tiene esto alguna credibilidad? ¿Se puede proyectar y presupuestar una cubierta con goteras? una justificación poco creíble y que intenta esconder la mala gestión desde el principio. En definitiva, unas obras cuyo valor actual asciende a 2.900.000 euros sin fecha de finalización y sin saber si el coste definitivo seguirá aumentando.

Por otro lado, tenemos el caso de la gasolinera de la Avenida Luis Suñer. En sesión plenaria de noviembre de 2019, se anunció a bombo y platillo que “era un día histórico para Alzira” ya que se había negociado la desaparición de la gasolinera y la ejecución de una zona verde en su lugar. A día de hoy tenemos una parcela vallada, cerrada y sin fecha de cuando se podrá actuar sobre ella. Por aquel entonces ya denunciamos que no nos parecía adecuada la gestión realizada: se estimó en 255.400 euros el montante total de la operación, de los cuales se destinaban 23.500 euros a los trabajos de demolición, 63.000 euros para la descontaminación del terreno y 168.900 euros la compensación a los propietarios; pues bien, se ha realizado la demolición de la antigua gasolinera pero para la descontaminación del terreno se ha tenido que pedir ayuda a la Consellería y en estos momentos la solución que se propone tiene un coste superior a los 150.000 euros, mucho más de lo previsto, y que la misma Consellería no tiene claro cómo asumirlo, o si haciendo partícipe al Ayuntamiento de Alzira. De una manera u otra el final de esta historia es que los alzireños vamos a tener que asumir el sobre coste de esta gestión, cosa que ya advertimos, ya que no nos parecía correcto cerrar la indemnización con los propietarios sin tener claro el coste total de las obras a ejecutar.

Otro tema de actualidad y donde sigue quedando en evidencia la gestión municipal es el referido a la calle Benito Pérez Galdós. Unas obras que desde el departamento de Servicios Públicos se anunció que no suponían ningún coste para los ciudadanos, algo nada creíble ya que nos imaginamos que la empresa Aguas de Valencia no se dedica a realizar obras para donarlas gratis a la población.

Desde un primer momento, con la aparición de algunos problemas en el adoquinado, ya pudimos advertir que la solución adoptada no parecía la más correcta para el tráfico que soporta esta calle; pasan a diario una gran cantidad de vehículos pesados y comenzaban los primeros problemas dejando ver que la única solución pasaba por volver a levantar todo el pavimento y ejecutarlo de nuevo. Así ha sido la decisión final. Ahora bien, se propone eliminar el pavimento de adoquines colocado y sustituirlo por un asfaltado impreso cuyo acabado es de una calidad muy inferior a las obras ya ejecutadas. La explicación es muy sencilla: imagínense que ustedes encargan un aplacado de mármol para la fachada de su casa. Al poco tiempo comienzan a caerse las piezas y la empresa constructora dice asumir el coste de la reparación que pasa por eliminar el mármol y acabar la fachada con un simple enfoscado y pintado. Pues esto es lo que no debemos permitir, la calle Benito Pérez Galdós se debe volver a pavimentar con adoquines para dejarla igual que se encuentra actualmente pero evidentemente mejorando la solución para que no vuelvan a ocurrir los mismos problemas.

Para finalizar el análisis de la gestión del bipartido Compromís-PSOE nos sorprende una noticia en el diario Levante del pasado 28 de abril donde asegura que el Ayuntamiento de Alzira tiene pagos pendientes en facturas por un importe superior a un millón de euros, siendo junto con el de Carcaixent los dos ayuntamientos con el mayor importe adeudado, según informa el Ministerio de Hacienda.

En resumen podemos concluir que tras dos legislaturas gobernadas por partidos progresistas, la herencia para el próximo equipo de gobierno se presenta muy complicada; finalizar las obras inacabadas, rehacer las mal ejecutadas, hacer frente a los pagos pendientes, etc, panorama nada fácil que tendrán que resolver los próximos responsables del Ayuntamiento de Alzira.