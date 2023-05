El vandalismo «estaciona» en el mayor parking de Alzira

Ventanales acribillados a pedradas en las casetas de acceso, pintadas de todo tipo en las paredes exteriores e interiores, barandillas rotas en torno a los patios de ventilación, en los que progresivamente se han sustituido las láminas originales de vidrio por otras metálicas más resistentes a cualquier impacto. La historia se repite. El aparcamiento subterráneo que discurre bajo el bulevar de Tulell, la principal zona de expansión urbana de Alzira, se ha convertido en una diana perfecta para todo tipo de acciones vandálicas prácticamente desde que finalizaron las obras hace casi quince años.

La falta de uso de una infraestructura diseñada para atender las necesidades de los residentes en un sector urbano que generó suelo para cerca de 7.000 viviendas, y el hecho de que esta área de expansión presente una ocupación ínfima debido a que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria frenó los proyectos de muchas promotoras que se disponían a construir y no se han retomado, ofrece a los gamberros la soledad suficiente para actuar con aparente impunidad.

Un barrio fantasma

Tulell se convierte por las noches en un barrio fantasma mientras que, durante el día, es una zona de aparcamiento para muchos conductores y de paso obligado hacia el Instituto de Educación Secundaria Murta, el colegio público Tirant lo Blanc, la «escoleta» infantil o la ciudad deportiva Jorge Martínez «Aspar».

La sensación de abandono de este aparcamiento privado se acrecienta con la basura y escombros acumulados en uno de los accesos, por el que aflora agua e incluso vegetación, mientras que dos colchones abandonados presiden el acceso a otra de las puertas desde hace meses. Se da la circunstancia de que esta acumulación de agua provocó que el Ayuntamiento de Alzira impusiera en otoño de 2021 a la comunidad de propietario la primera y única sanción hasta ahora, en aplicación de la ordenanza para el control del mosquito tigre.

El bulevar de Tulell, denominado oficialmente Gran Via de la Comunitat Valenciana, estaba llamado a convertirse en la imagen de la Alzira moderna ya que la ordenación urbanística prevé una decena de rascacielos en paralelo a este paseo central. Bajo él se construyó un aparcamiento subterráneo de 850 metros de longitud con capacidad para casi 1.600 vehículos, que se encuentra dividido en dos partes, una con 450 plazas y otra con 1.141, pero solo el extremo más próximo a la plaza de la Generalitat, donde se encuentran los únicos bloques de viviendas ocupados en Tulell, se utiliza. Se trata de fincas con 132 viviendas cuya construcción se simultaneó con las obras de urbanización del sector, adjudicadas por el ayuntamiento en el año 2005.

Repetidas reparaciones

El Ayuntamiento de Alzira abrió al tráfico a mediados de 2010 el bulevar de Tulell, que había sido excluido del acta de recepción de las obras por problemas de filtraciones, con el objetivo de frenar los actos de vandalismo que ya entonces había sufrido. La posibilidad de transitar por el mismo, no obstante, no frenó este tipo de acciones. Las sucesivas reparaciones que con los años se han realizado para adecentar las casetas exteriores del aparcamiento -incluso se incluyeron en un programa de arte urbano- o para corregir daños en el interior han ofrecido soluciones temporales, ya que el vandalismo no ha cesado.