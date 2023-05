La UD Alzira, a una victoria de la permanencia

La UD Alzira logró una rotunda victoria por 3-0 ante el descendido CD Ibiza que acabó dejando un sabor agridulce. De estar matemáticamente salvado durante media hora del segundo acto por los resultados del Badalona y Deportivo Aragón, ahora necesitará una victoria aunque seguirá dependiendo de sí mismo para permanecer por tercer año consecutivo en Segunda Federación. El empate en casa del Mallorca B solo le servirá si el Deportivo Aragón pierde en Badalona, que también se juega la permanencia.

El partido empezó con un homenaje al Alevín B e Infantil A de la UD Alzira, campeones de liga y se guardó un minuto de silencio por la hija del socio Juan Menacho. El encuentro fue un paseo para el cuadro valenciano ante un rival que su propio entrenador calificó de “indigno para la categoría”. Marc Garcia alineó a Adrián; Abraham, Soler, Solbes, Cortijo (Sergio Bono, 67’); Lado (Aketxe, 8’), Pitu (Revert, 79’), Joaquín, Marenyà (Arick, 79’), Javi Serra (Sergio González, 67’) y Álvaro en punta ante la baja de Joel por sanción.

El Alzira tuvo el contratiempo a los ocho minutos de que su mediocentro, Lado, se lesionara y precipitara la entrada del delantero Aketxe para que Álvaro bajara al centro del campo. “Es nuestro único 6 y adelantamos la adaptación de Marenyà”, explicó el técnico. Esto no fue obstáculo para que los alziristas se adelantaran pasado el cuarto de hora. Pitu sirvió una falta lateral que Soler cabeceó en el segundo palo logrando el 1-0. El Ibiza apenas se acercaba al marco rival con un tiro de Marcos García que atrapó Adrián sin problemas. Superada la media hora, Pitu sirvió un córner, Aketxe no remató bien y Joaquín, a trompicones, sentenció. Durante la semana, Marc advirtió que “un partido como este se podía ganar con el balón parado o presión tras pérdida por falta de tensión competitiva y sin hacer mucho les hemos ganado con dos jugadas a balón parado”.

En el descanso se rindió homenaje a Pepe Cerveró, segundo entrenador con más partidos dirigidos a la UD Alzira -233- y a las plantillas que en 1971 y 1973 ganaron la fase regional de la Copa de España de aficionados y el campeonato de liga de Preferente y ascendieron a Tercera División -cuando no existía la Segunda B.

Debut juvenil

Tras salir de vestuarios, Aketxe, perfectamente situado, cabeceó el tercero cambiando la dirección del balón a centro de Pitu. Incluso los pitiusos pudieron dar el cuarto a los alzireños cuando un defensor tocó un balón hacia su portería y no encontró palos por poco. Marc agotó los cambios. Tras mes y medio lesionado, salió Bono por Cortijo, al que protegió de ver la quinta amarilla y no poder jugar en Mallorca. También hizo debutar a Arick, el segundo venezolano que juega en la UD tras Marco Farisato. “Me alegré porque hasta ahora no habíamos podido alinearlo. Es unjuvenil que no da la impresión de serlo en los entrenamientos”. Por el contrario, el alzireño no acabó contento del rendimiento de Revert. “El Alzira es un trampolín. Sesé ha debutado en el Oviedo, Carlos Pérez y Miki son fijos en el Recreativo Granada y este último ha debutado en 2ª, donde está en dinámica del primer equipo. Se han de aprovechar las oportunidades”.

El próximo domingo a las 12 h. los azulgranas visitarán al Mallorca B con las bajas por lesión de Kaiser, Pulpón y Lado.