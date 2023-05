El Càrcer vuelve a ganar en la Liga Valenta tres meses después

El Càrcer volvió a sonreír en la Liga Valenta. El equipo de Ángel Cabelló volvió a saborear las mieles del triunfo ocho jornadas después –casi tres meses, desde el 12 de febrero- de la última vez que lo hizo. De nuevo, no fue un partido plácido para las ribereñas que, como viendo siendo habitual, disponen de convocatorias muy limitadas en número, con el añadido en este partido de no poder contar otra vez con Berta Navarro en portería y tener que recurrir a una jugadora de ataque como Sandra Celda para defender al equipo bajo palos. Por si fuese poco, el Marítim, frente al que ya perdió el Càrcer en la primera vuelta cuando ocupaba el puesto de colista, se avanzó en el marcador en el minuto 3, aunque esta vez la reacción no se hizo esperar. En el minuto 18 Maite Morte empató y, acto seguido, Yuliana Caile puso por delante al Càrcer, que aumentó la renta en el añadido con un tanto de Daniela Montoya. Las marineras lograron recortar distancias, pero esta vez el total de los puntos se quedó en el José Sirera.

El Càrcer vuelve a ganar con una jugadora de campo como portera En Primera, el Castellonense hizo méritos para llevarse un triunfo en su visita al Aldaia B, sin embargo, se tuvo que conformar con un punto que hace que ocupe ahora la cuarta posición, con un punto menos que Manises y a tres de Valencia D y E-1 a falta de dos partidos. En el primer periodo solo se jugó en la parte del terreno local. Inés Conejero protagonizó constantes subidas por la banda derecha y Rocío Saúco puso en apuros a la guardameta en más de una ocasión. Las mismas protagonistas actuaron en la jugada del 0-1 . Conejero lanzó en largo hacia Paula Fons que se metió en el área y sirvió a Saúco para que empujara a placer. Tras el descanso, las locales se desperezaron con varios lanzamientos lejanos sin peligro alguno. Cuando todo parecía controlado, un despiste en una ley de la ventaja la aprovechó el filial para empatar y, pese a las opciones claras de las ribereñas –Paula Fons dispuso de un mano a mano desbaratado por la portera local- el marcador quedó en tablas. El Càrcer 'B' sucumbió ante el E-1. Las paiportinas se impusieron por 3-1 al filial de la Vall que continúa sin cerrar definitivamente la salvación, aunque mantiene la ventaja de cinco puntos sobre el Xirivella cuando restan seis por disputar. Laia Navarro sorprendió en el minuto 3 poniendo el 0-1 en el electrónico, pero las locales obraron la remontada justo antes del descanso y el marcador ya no se movió. El Sollana, ya descendido, empató frente al Ontinyent, el único conjunto al que ha conseguido vencer –lo hizo en la primera vuelta- y rascar puntos en ambos encuentros. Gemma Beltrán avanzó a las de La Torreta que dispusieron de ocasiones suficientes para haber ampliado el marcador, gozando incluso de un tiro de falta que terminó en la madera. Tras el paso por vestuarios el Ontinyent igualó el partido. En Segunda, el Alberic aseguró matemáticamente la tercera plaza imponiéndose 3-1 al Algemesí, en el último derbi ribereño de la categoría esta temporada. Yaiza Bastida, en dos ocasiones, y Miriam Girona, marcaron para el conjunto de Kike Vello. Ines Valles hizo el gol rojillo. El Benifaió goleó al Alcoyano en tierras alicantinas. Julia Esteve (2), Andrea Rotglá y Claudia Sánchez fueron las autoras de los goles en un triunfo con autoridad.