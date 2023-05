La policía de Alzira cree que las carreras de motos ilegales alternan varios pueblos de la provincia de València "e incluso fuera"

La Policía Local de Alzira, que el viernes por la noche frustró una nueva carrera de ciclomotores en el parque empresarial El Pla que había reunido a más de 300 espectadores, sospecha que estas pruebas ilegales son itinerantes y alternan diferentes polígonos de la provincia de València «e incluso más allá», según ha explicado el comisario jefe del cuerpo, Jorge Iglesias, que advierte de que «dentro de lo malo» las carreras detectadas en Alzira «no son de alto nivel» ya que en ellas participan ciclomotores con motores trucados «pero no motocicletas de gran cilindrada ni turismos».

«Como Policía Local nuestro objetivo es evitar que se celebren estas carreras, la prevención, porque la respuesta penal o a través de multas tiene una repercusión mínima hasta que se produce un accidente grave, pero nuestra intención es que no se llegue ahí», incide Iglesias. La sanción más elevada que se impuso el viernes fue por incautación de estupefacientes ya que al no haberse iniciado la carrera cuando se desplegaron los agentes no se impusieron multas por conducción temeraria, aunque sí por ausencia de documentación de vehículos y otras de carácter menor.

Tercera carrera frustrada

Se trata de la tercera vez en los últimos años que las fuerzas de seguridad frustran la celebración de carreras cuando tanto vehículos como público se habían concentrado en El Pla. La Policía Local lo hizo por primera vez en noviembre de 2019 mientras que el Cuerpo Nacional de Policía protagonizó una actuación similar en abril de 2022. En todos los casos, las motos buscan una larga recta en una calle perimetral del polígono. Se da la circunstancia de que, como ha informado Levante-EMV, en una rotonda de la calle principal de El Pla se han registrado sucesivos accidentes, el último especialmente grave por las lesiones de los ocupantes del vehículo en febrero. Jorge Iglesias considera que estos accidentes no tienen relación directa con las carreras de motos y puede tratarse de acciones «aisladas» de conductores que «quieren probar el motor» y que en un exceso de velocidad acaban en el interior de la rotonda. En marzo del año pasado, dos coches ardieron tras precipitarse uno sobre otro, por separado, pero en una misma noche.

El comisario jefe de la Policía Local señala que El Pla se un lugar idóneo para los organizadores de este tipo de carreras ya que, detalla, «tiene un buen pavimento, se trata de un lugar alejado de la ciudad y, en principio, no molestan a nadie». Iglesias subraya en cualquier caso que se trata de pruebas peligrosas tanto para los participantes como para el público que acude a presenciarlas.