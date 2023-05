El gobierno multicolor que promovió despertó recelos hasta en su propio partido, pero ha logrado acabar el mandato sin tensiones. ¿Va a patentar esa fórmula con ánimo de repetirla o sólo fue fruto de la necesidad?

El gobierno de participación que promovimos ha resultado ser una buena opción a nivel local para que los partidos que quieran colaborar en un gran proyecto denominado Sueca puedan adherirse y sumar esfuerzos por el bien de la ciudadanía, que debe ser la prioridad de cualquier partido político, por encima de sus propias siglas. Desde mi experiencia, es un modelo a seguir en todas las instituciones que necesiten trabajar codo con codo por sus vecinos, sin crispaciones ni tensiones que no aportan nada.

Su partido amenazó con expulsarle por no reproducir en Sueca el pacto del Botànic pero ha vuelto a encabezar el cartel electoral del PSPV. No cabe duda que aquello no fue más que retórica…

No sé lo que fue, porque yo no puedo estar en la mente de los demás. En aquellos días nos jugamos mucho. Mi imagen como alcalde en algunos medios, que incluso me sacaban en portada, era casi como la de un delincuente, de una mala persona que iba a romper esquemas y disciplinas de partido que acarrearían nuestra expulsión. Pero desde la tranquilidad de no jugarme nada en política y priorizando mi ciudad por encima de cualquier imposición que no fuera beneficiosa para Sueca, decidimos seguir adelante.

Incorporar a su gobierno al PP, Ciudadanos y a los independientes acrecentó la histórica desconfianza del PSPV y Compromís en Sueca. ¿No cree que pueda condicionar ahora su política de alianzas?

Cuando decidimos hacer un gobierno de participación, le ofrecimos a todos los partidos incorporarse a ese proyecto. Todos aceptaron menos Compromís, que denegó el ofrecimiento. Después de tantos dimes y diretes, sólo aclarar que en la Junta de Gobierno estaban como miembros con voz y voto Ciudadanos y PSPV, con todos mis respetos al partido independiente y al PP, que podían opinar, pero no decidir.

Compromís ha cambiado este año de candidato. ¿Ese nuevo liderazgo podría mejorar ahora sus relaciones con los nacionalistas?

Nosotros no somos de hablar sólo para garantizarnos la mayoría, ni somos de hablar para repartir concejalías, ni mucho menos sueldos, y Compromís ha demostrado durante el tiempo en que se ha hablado con ellos que parece que sólo les importa eso. Así se constató en una reunión celebrada no hace mucho en València, en la que participó su asesor político y vecino de Sueca, y cuyo contenido era eminentemente plantear intereses personales por encima de mejorar Sueca. Son muy de jugar por detrás de la cortina, y así ya lo hicieron en 2019, intentando que cambiara el voto de investidura una de mis concejalas. Con esas directrices y esos actos va a ser complicado poder hablar con ellos de nada. Gobernar es algo más que estar cuatro años pensando en beneficios individuales y, de manera hipócrita, hacer ver que puedes ser fiel a un proyecto.

Dos de sus grandes aliados de la legislatura: José Luis Ribera, del PP, y Carlos Ramírez, de Ciudadanos, han sufrido fuertes tensiones internas en sus partidos. No ha sido un buen final para ellos. ¿Lo lamenta?

Aunque sean de partidos diferentes al mío, nunca me ha alegrado el mal de nadie, y menos de personas que se han implicado hasta el último momento por hacerlo lo mejor posible por su ciudad. Les agradezco como alcalde su empeño y disposición con sus vecinos. Les deseo lo mejor en esta vida y en sus proyectos.

¿Cree posible que, finalmente, el Consell pueda aliviar las restricciones del parque natural de l’Albufera?

Como ciudad, es un privilegio formar parte de un parque natural. Un 75% del territorio de Sueca está incluido en la zona de protección. Pero en ese corsé de restricciones en el que estamos, Sueca y las Entidades Locales Menores de El Perelló y Mareny de Barraquetes, necesita más margen para crecer vegetativamente como pueblos y obtener suelo dotacional para ofrecer servicios a la ciudadanía, como una nueva escuela en el Mareny. De esa manera, hubiéramos podido evitar la demolición de un recinto deportivo en El Perelló para construir una escuela ya que el parque natural impedía su construcción en otro lugar. Debe haber un punto medio entre el ecologismo extremado de despacho y un urbanismo desmesurado. Por ello, esperamos que la Conselleria estime nuestras alegaciones al PORN. No podemos seguir siendo los “jardineros” de València a coste cero.

Las playas de Sueca se quedan sin arena. Y hasta ahora las soluciones han sido inestables. ¿No teme que esta amenaza pueda agravarse por los efectos del cambio climático?

El tan proclamado cambio climático se apreciará cada vez más con mayor intensidad. Y con él, los fenómenos meteorológicos de toda tipología. Desde el minuto cero de esta legislatura, y después del estreno que tuvimos con la borrasca Gloria, exigimos de manera formal al Gobierno de la Nación que dotase de soluciones más definitivas que un acopio de arena puntual, cuya aplicación es más un parche. Como ayuntamiento, pedimos soluciones más definitivas y duraderas para evitar que, cada año, las corrientes y los temporales acaben por borrar del mapa nuestras playas. Así como al puerto de Valencia, que implante medidas correctoras por su ampliación, para evitar toda la degradación que se ocasiona en las playas del sur.

¿Ha sido el pacto con el ministerio para la transformación de la vieja N-332 en una calle más de Sueca el mayor logro la legislatura?

Aunque esté feo decirlo, ha sido una gestión de hace muchos años, en la que he participado en primera persona y que, ahora, aprovechando mi cargo de alcalde y que en el ministerio había una persona con la cual podía hablar directamente de dicho proyecto, como era José Luis Ábalos, al cual estoy muy agradecido, se ha llegado a buen puerto. Y, por fin, esa carretera, que en todos los programas electorales aparecía pero que nadie solucionaba, ahora ya aparece en el BOE como un proyecto real. En un año y medio de obras, la N-332 pasará a la historia y dejará de ser una divisoria de nuestra ciudad para convertirse en una avenida. Y todo con fondos estatales y europeos que, sumados, podrán acercarse a los cuatro millones de euros de inversión en Sueca para dicho proyecto.

La rehabilitación del viejo Molí de Pasiego para convertirlo en un gran centro cultural ha quedado pendiente. ¿Habrá que esperar mucho más? Sobre los Molins de la Vila, durante esta legislatura, ya encargamos la redacción de un plan director. En dicho proyecto, se contemplan espacios para un museo, industrial agrícola, gastronómico y de alojamiento, entre otros. A partir de ese proyecto, yo ya hice las gestiones para iniciar la búsqueda de fondos europeos que puedan sufragar la adecuación de ese entorno. El proceso está ahí, y la búsqueda de ayudas resulta imprescindible para darle forma, ya que un ayuntamiento no tiene recursos suficientes para asumir en solitario una inversión tan grande. Soy de mucho insistir. El centenario de Joan Fuster o los 150 años del maestro Serrano mantienen viva la llama creativa y cultural de Sueca. Siempre encuentran motivos para reivindicarse… Sueca siempre ha tenido muchos referentes, en diferentes aspectos. Y, por ello, seguimos apostando y potenciando todo lo concerniente a nuestra cultura y creatividad con diferentes actos, jornadas y presentaciones… sobre el gran patrimonio local que nos caracteriza como ciudad. Por ello también crearemos en breve un espacio cultural como merece Sueca en el antiguo edificio de Correos para mostrar aún más todo nuestro gran legado como ciudad.



¿Cuándo podrá resolverse la carencia de espacios dignos para los juzgados o la Guardia Civil?

Desde el segundo año de legislatura, estamos trabajando en el desarrollo urbanístico de zonas que nos dejaron llenas de hierbajos e insalubridad, para poder obtener nuevos terrenos donde ubicar un nuevo cuartel de la Guardia Civil y un nuevo Palacio de Justicia. Como alcalde, hice gestiones con el ministerio para la iniciación del cuartel, pero seguiremos insistiendo tras la ambigua respuesta al respecto. En cuanto a los juzgados, teníamos el terreno que los técnicos de la Conselleria de Justicia estimaban idóneos, pero la Conselleria de Educación no quiso permutar dicho espacio para agilizar el proyecto. Aún así, y a pesar de las trabas, tenemos el espacio alternativo para ese nuevo complejo de instalaciones judiciales que a Sueca le corresponde.