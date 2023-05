La asociación de vecinos del barrio de l’Alquerieta ha renunciado a solicitar las subvenciones que ofrece el ayuntamiento a este tipo de entidades como forma de expresar el malestar con el gobierno municipal que, según expone el colectivo vecinal en un comunicado, “ha hecho caso omiso al ignorar totalmente nuestras reivindicaciones y ha dejado que el barrio esté abandonado”.

La gestora de la AA VV asegura no entender que la concejalía de Participación Ciudadana afirme que quiere “fomentar y mejorar la participación ciudadana y el tejido asociativo, escuchar los problemas y sugerencias del vecindario” cuando, señalan, llevan dos legislaturas “desgastados porque por parte de este equipo de gobierno no ha hecho casi ni de escritos, ni de denuncias, ni de informes que esta gestora ha entregado a todos los partidos políticos y no hemos tenido ni tan solo una respuesta de que la hayan leído ya que nadie ha sido capaz de mover ni un dedo para resolver los problemas del barrio y tener buena comunicación con la asociación”. “En tiempo de elecciones parece que todos tienen soluciones para l’Alquerieta, peor no nos sirven de nada si no nos lo demuestran”, señalan los vecinos en un comunicado.