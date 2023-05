El sector del PP de Alzira crítico con la dirección regional del partido por la imposición de José Luis Palacios como candidato a la alcaldía frente al presidente local, José Andrés Hernández, no parece estar dispuesto a dar tregua y mantiene el goteo de golpes de efecto para mantener vivo el incendio en la agrupación a las puertas de la campaña electoral. A la negativa del propio Hernández a aceptar la oferta de Palacios para incorporarse a la candidatura en el puesto que él decidiera siguió la dimisión de cuatro de los cinco miembros del comité electoral del partido, entre ellos el secretario general y cuñado de Hernández, Antonio Pelayo, que el martes comunicó en una reunión de la ejecutiva que había presentado su dimisión como secretario de la agrupación y, a la vez, cursado su baja en el partido.

El anuncio lo realizó la misma tarde que el exconcejal popular Enrique Montalvá, el primero en dar portazo, presentaba su candidatura a la alcaldía bajo el paraguas de la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN).

Pelayo ha asegurado en declaraciones a Levante-EMV que no se afiliará a ningún otro partido tras su salida del PP y, tras defender que no ha sido él quien ha filtrado su renuncia «porque no quería dañar al partido», ha confirmado esta decisión que, afirma, es consecuencia de «una serie de detonantes que me han obligado». Entro otros, enumera la «opacidad en todos los procesos que ha habido» que ya provocaron su renuncia como presidente del comité electoral y porque, en base a su cargo, había asumido la responsabilidad legal de la campaña.

«Quería estar al día de toda la información, de facturas, gasto electoral..., pero ante la negativa a facilitármela, no podía poner ni nombre en manos de otros», ha señalado, al tiempo que mostraba su disconformidad con las declaraciones de Palacios sobre su disposición a posibles pactos tras el 28-M. Pelayo asegura haber tramitado «37 o 38 bajas» de militantes derivadas de esta crisis, aunque advierte de que otros afiliados lo han podido hacer sin comunicárselo. El otro sector no tiene constancia de estas bajas.

El presidente local, José Andrés Hernández, confirmó en esa misma reunión que sigue en el cargo, pero también que no participará en la campaña electoral.