Hui 12 de maig commemorem el centenari del naixement de mossèn Antoni Sanchis, un capellà «atípic», que va viure el seu ministeri al servei de l’Evangeli i al servei dels malalts.

Mossèn Antoni era un home bo, un «servidor per amor de Jesús» (2C 4:5), una persona afable que va saber estimar els hòmens i les dones, sense fer cap mena de distinció, tant si eren de ‘missa’, com si no ho eren. Mossèn Antoni, amb la seu afabilitat i sana ironia, amb el seu bon humor i el seu somriure, era una persona que estimava i es feia estimar.

Nascut a Alberic el 12 de maig de 1923, va ser ordenat prevere el 23 de juny de 1946 i destinat com a vicari a la parròquia de Sant Bartomeu de Xàbia. El 1948 va ser enviat a la Universitat Pontifícia de Salamanca per fer la llicenciatura en Dret Canònic i el 1950 passà a ser el rector d’Alcàntera, fent-se càrrec també de les parròquies de Gavarda i de Beneixida. El 1957 fou nomenat Consiliari Diocesà de la Joventut d’Acció Catòlica i un any més tard, prefecte de teòlegs del Seminari de València. El 1962 ocupà la plaça de capellà a l’Hospital Provincial fins que es va jubilar l’any 1988. Malgrat la seua jubilació, encara es va fer càrrec de la parròquia de Benimuslem de 1993 a 1996.

Mossèn Antoni Sanchis era un rector obert, dialogant i avançat, que es relacionava amb tothom. Només cal recordar, com a diferència amb els altres capellans (i parle dels anys cinquanta!), no es tancava a la sagristia sinó que acostumava a anar al bar del poble per parlar amb la gent i es desplaçava d’un poble a un altre amb una moto Gucci.

La seua manera de fer, lliure i plenament evangèlica, li va valdre algun que altre «monitum» o advertència per part d’una jerarquia ancorada en el passat i representant d’un nacionalcatolicisme antievangèlic. Mossèn Antoni, per exemple, contava que una vegada, quan ell era prefecte del Seminari, va ser censurat pel mateix rector, pel fet d’estar parlant en valencià davant de dos seminaristes. I és que «al Seminari parlar en valencià estava prohibit. D’això, crec, que encara no ens hem refet totalment».

Mossèn Antoni era un capellà preocupat per la nostra llengua, tants anys prohibida a l’Església. Ell mateix contava com va entrar en contacte amb «Lo Rat Penat», «aquella institució tan gloriosa que, hui, malauradament, per motius polítics ha esdevingut factor de secessionisme de la unitat de la llengua».

Quan l’any 1968, la revista «Serra d’Or» dedicà un número monogràfic al País Valencià, el periodista J.J. Pérez Benlloch, parlà llargament amb mossèn Antoni «de tot allò que duguera referència a la religió al país». A la pregunta sobre la llengua a la litúrgia, mossèn Antoni contestava: «La veritat és que la Unesco i el Concili fixen i reconeixen la línia a seguir-hi. Però pense que la clerecia valenciana encara no se n’ha adonat del valor pastoral de la llengua vernacla. Malgrat això, s’hi ha fet camí. Si mirem enrere, podem ser, fins i tot, optimistes. Jo recorde que després de la guerra, al Seminari era durament castigat el fet de parlar valencià».

Uns anys més tard, mossèn Antoni escrivia: «Els cristians valencians i els propis sacerdots valencians, tenim el deure ineludible d’anar fent que l’Església de València esdevinga plenament valenciana». I hi afegia encara: «Tenim el dret que els bisbes, preveres i diaques,sàpiguen bé el valencià, la llengua pròpia de la terra. Tenim dret a una evangelització i a una catequesi en valencià i la litúrgia, també, a sentir la predicació e la mateixa llengua de Sant Vicent Ferrer, no un dia a l’any, sinó sempre». Amb valentia, mossèn Antoni acabava així: «La pseudodiscussió valencià/català, no és més que una estratagema per tal de continuar amb una Església castellanitzada. Demanem a les parròquies», continuava mossèn Antoni, «més valencià. Sigueu valents i no renuncieu als vostres drets».

Mossèn Antoni va morir el setembre de 2009, amb 86 anys, després d’una vida dedicada a servir l’Evangeli i el Poble de Déu.