El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, reunió a más de 500 personas en la presentación de la candidatura de Ciutadans per Alberic con la que vuelve a optar al cargo. Carratalá se rodeó de las diecisiete personas que lleva en lista, además de los cinco suplentes. Lo secundan en la candidatura Isabel Beta como número dos, Marta Martínez como tres, Carlos Pi como cuatro y Carmen Humanes como cinco, en una lista renovada pero en la que continúan buena parte de los integrantes que ya han sido concejales durante la legislatura actual.

El ahora candidato, Toño Carratalá, subrayó su agradecimiento a los vecinos por su apoyo y a los integrantes de la candidatura por su valentía y ratificó su compromiso por Alberic: “Cuando me han dado a elegir entre la política o Alberic, me he quedado con Alberic. Un Alberic que hemos transformado. Cuando Ciutadans per Alberic llegó a la alcaldía había 7 millones de deuda. Hoy es cero. Se pagaba a los proveedores 500 días después. Hoy se paga una semana después. Y la responsabilidad financiera ha ido acompañada de inversiones. En las piscinas, el centro de día, las reformas de las amas de casa, del ayuntamiento, de la casa de la cultura, del antiguo ayuntamiento. Y un largo etcétera. Alberic vive el mejor momento de su historia. No es una opinión, son datos”.

El acto contó con la presencia del presidente de la agrupación de electores, Antonio Torres, quien ensalzó la figura de Toño Carratalá al poner en solfa que siempre acude a todos los actos “porque ofrece su apoyo a todos los vecinos y asociaciones, además de que no ha habido alcalde más próximo a la gente ni más responsable en la gestión. Toño vive Alberic las veinticuatro horas del día”.