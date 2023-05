La UD Alzira ganó 2-3 al Mallorca B y jugará en 2ª Federación por tercera temporada consecutiva. El conjunto azulgrana ha culminado un gran final de temporada en que ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos y ha eludido el play-out. Para que el empate le sirviese, necesitaba que el Deportivo Aragón perdiera en Badalona. Sin embargo, a cinco minutos para el final estaba cayendo derrotado y abocado a la promoción de permanencia contra el Cirbonero navarro, Cádiz Mirandilla o el Coria cacereño. “El resultado era muy injusto y la permanencia es el premio a una temporada muy difícil”, comentó el presidente Juan Antonio Sanjuán al final del partido. “Haber jugado el play-out habría sido horrible sin Lado, Kaiser, Pulpón y ahora Solbes. Hemos llegado muy justos”, indicó el técnico Marc Garcia.

Los mallorquines, aunque habían descendido, estaban invictos en casa desde hacía dos meses. Lejos de ir a por el empate, Marc Garcia salió con el once más ofensivo que podía, con un stopper como Marenyà que suele jugar más arriba, Álvaro, Pitu y Javi Serra en la zona ancha y Joel y Aketxe arriba. Sin embargo, fue el filial mallorquinista el que llevó el peso del partido en la primera parte y el que más rondó la portería rival, sobre todo con chuts desde la frontal. En el 10, Llabrés envió uno a manos de Adrián. Cuatro minutos después, Tòfol Montiel, ligeramente desviado. El Alzira apenas llegaba con un disparo alto de Cortijo aunque la mejor ocasión alzirista pudo llegar de rebote. En el 22, se sirvió un córner, Tóvar despejó y el balón golpeó en Joel, que no encontró palos por poco. En el tramo final de la primera parte Llabrés recibió un pase atrás de Giaquinto y con un gran disparo acompañado de un pequeño resbalón de Adrián marcó un golazo. Poco después lo volvió a intentar Tòfol también desde el balcón del área.

La sustitución realizada por Marc Garcia en el descanso fue clave para el cambio de rumbo del partido. Joaquín salió por Aketxe y el Alzira pasó a dominar el encuentro. “Con dos delanteros no tapábamos los pases interiores y con tres centrocampistas (Marenyà, Álvaro y Joaquín) lo hemos conseguido. Joaquín -que jugaba contra su exequipo- tiene calidad para encontrar espacios”, explicó el técnico. Ya a los treinta segundos Joel robó el cuero pero Quevedo lo detuvo. El balón parado volvía a ser un arma para los azulgranas con dos ocasiones más. En el 10 de la segunda llegó el empate que volvía a sacar al Alzira del play-out. Abraham puso un centro que llegó rebotado a Quevedo, este rechazó en corto y Joel estaba con la caña preparada para empatar. Los azulgranas seguían forzando córners, signo de su dominio. Julián Robles reforzó la defensa con dos familiares de exvalencianistas, el hermano de Garay y el hijo del exdelantero Gálvez. Álvaro vio como su disparo de la frontal se iba a un metro de la portería bermellona. Sin embargo, con una contra, el Mallorca B volvía a ponerse por delante. Tovar condujo por la izquierda perseguido por Soler, se la dio a Dani Luna quien centró al segundo palo donde Gálvez remató a placer. “Los jugadores no sabían que el Aragón perdía 2-0. Yo tampoco quise tirar el equipo atrás y por una desgracia nos llegó el 2-1”, añadió Garcia.

Gol de Joel

Con el séptimo córner, Cortijo chutó desde 25 metros, tocó Quevedo y el cuero fue al palo. Dos córners después, llegó el empate. Cortijo lo sirvió desde la derecha y Joel con un testarazo que dio primero al palo, logró el empate que volvía a dar la salvación. “Agradezco a Joel que confiase en el Alzira cuando tuvo ofertas de equipos de Primera RFEF o el Hércules”, comentó el vicepresidente y director deportivo, Rafa Asensio.

En el tiempo de prolongación, Joaquín recogió un despeje de Abraham y metió un pase en diagonal, perfecto para Sergio González quien batió a Quevedo cruzando el balón a su salida. La alegría se desbordó tanto en la capital palmesana como en la de la Ribera Alta. El Alzira no había jugado tres temporadas en categoría interautonómica desde que jugó en 2ª B entre 1989 y 1993.

Desde que Marc Garcia se convirtió en entrenador del Alzira en la jornada 10, el conjunto alzirista habría acabado en la quinta posición, clasificado para jugar el play-off y la Copa del Rey. Sin embargo, solo tres puntos le han separado de jugar la competición del K.O. Sobre la renovación de Marc el presidente no se pronunció. “Aún es pronto. El trabajo de Marc y Diego ha sido excelente pero vamos a disfrutar unos días y descansar”. Para el técnico alzireño “lo que vivo en el Alzira no me pasará en ningún sitio; mi padre -excompañero de esta delegación de Levante-EMV- me llevó al Suñer con seis años y estoy enamorado de este club”.

Unos 50 aficionados recibieron a la media plantilla que volvió hasta Alzira.