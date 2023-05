El observatorio que la red de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en Turís no tuvo que vaciar el pluviómetro en todo el mes de abril, simplemente porque no llovió. Un acumulado insignificante de 0,2 l/m2 se traduce en un déficit pluviométrico del 100 %. No es un caso aislado en el conjunto de la Ribera, si bien en el caso de Turís supone el segundo mes consecutivo sin registros de lluvia ya que en marzo apenas se registraron 0,4 l/m2, que derivaron en un déficit del 99%. Las zonas del interior de la Ribera Alta no computan registros de lluvia apreciables desde el pasado 8 de febrero, lo que representa más de 70 días sin llover.

Hasta 2,6 º C más de lo normal El dato forma parte del avance climatológico del mes de abril elaborado por Aemet, que rebela no solo ese déficit de lluvia generalizado con pequeñas oscilaciones que lleva a calificar el mes en la Ribera entre muy seco y extremadamente seco, sino también que abril fue un mes muy cálido, que deja temperaturas hasta 2,6 º C más altas de lo normal. En este caso, es el observatorio deSumacàrcer el que presenta la anomalía térmica más acusada, ya que alcanzó una temperatura media de 19,8 º C cuando el periodo 1991-2020 es de 17,2 º C. Junto a las altas temperatura, este observatorio apenas presenta un acumulado de lluvia de 1,1 l/m2 cuando la precipitación que el promedio histórico marca como normal es de 55,6 litros, lo que traduce en un défict de lluvia del 98 %. El balance de Aemet define abril como muy cálido y extremadamente seco en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Si bien la anomalía térmica es más alta en el análisis global, con una temperatura media de 2,8 º C por encima de lo que se considera normal, el déficit pluviométrico en la mayoría de observatorios de la Ribera está por encima de la media autonómica (-93 %). Turís marca la anomalía más acusada por una ausencia total de lluvias, aunque otros cinco observatorios de la comarca presentan registros inapreciables que se traducen en un déficit del 98 %. Entre ellos se encuentra el observatorio ubicado en el valle de la Casella, en el término municipal de Alzira, que habitualmente ofrece los registros de lluvia más importantes, y que cerró abril con apenas 1,2 l/m2, cuando el promedio histórico es de casi 60 litros. En la misma situación se encuentran los observatorios de Alginet, Polinyà de Xúquer y Montserrat. La estación meteorológica urbana de Alzira cerró el mes con 2 litros y un déficit del 96 %, mientras que en Carcaixent y la Pobla Llarga la lluvia fue algo más generosa, aunque ni siquiera para reducir la preocupación de los agricultores. Los 11,1 litros acumulados en la Pobla se traducen en un déficit del 80 % mientras que en Carcaixent se registraron 17,4, lo que representa una anomalía del -65 %. Por lo que respecta al análisis de las temperaturas, Aemet detecta que el último abril ha sido el segundo más cálido de la serie histórica -las temperaturas superaron los 35 º C en nueve municipios de la Ribera- y deja anomalías de + 2,6 º en el caso de Sumacàrcer, pero de + 2,5 en el observatorio de Montserrat, con una media que supera los 18 º C; de + 2,3º C en el caso de Turís, de + 2,0 º en el observatorio de Alginet, de + 1,7 en el de Polinyà de Xúquer y de + 1,4 º C en el de Carcaixent.