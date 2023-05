Ja van dues legislatures -2015 i 2019- en les quals s’han donat les condicions per a fer el pacte del Botànic a la Generalitat Valenciana, una oportunitat per consolidar un govern d’esquerres fort i decidit que ha portat al País Valencià una sèrie de propostes que han millorat de manera important la vida de les ciutadanes i ciutadans: Pla Edificant per a les escoles, la reversió de l’Hospital de la Ribera, les ajudes al lloguer i l’habitatge i la recuperació de la Memòria Històrica.

En aquestes mateixes legislatures, a Algemesí, s’han donat coincidències que podrien haver-nos portat a una situació semblant, amb una majoria clara que hauria estat formada per tretze regidors a l’equip de govern al llarg dels últims huit anys. Però al nostre poble no hi va haver acord del Botànic i aquest fet provocà que a la primera legislatura hi haguera un govern en minoria durant quatre anys en els quals haguérem de treballar de valent i, a la segona, ens trobàrem novament amb la negativa de Més Algemesí malgrat haver viscut l’experiència anterior.

Estic absolutament convençut que amb un govern de tretze regidories en 2015 i 2019, el canvi al nostre poble hauria sigut més gran i amb major repercussió en la vida dels nostres veïns.

Però ara pensar en el futur i no és moment de retreure el passat, cal mirar endavant. Pense que a les eleccions del 28 de maig es tornarà a donar la possibilitat d’una majoria clara de regidors progressistes que, amb voluntat i cohesió, podrem fer un impuls cap al futur. Ara bé, tindrem un govern MÉS fort que avance amb decisió?

Esquerra Unida, sempre que les circumstàncies ens ho han permès, hem estat al govern, aportant tot el que hem pogut i lluitant per millorar la vida de les nostres ciutadanes i ciutadans, encara que la proposta final no haja sigut, estrictament la nostra.

Podrà ser que a la tercera siga la vençuda i tinguem un Botànic, també al nostre poble?

Eixe seria el nostre desig i estem convençuts que també la millor opció per a la propera legislatura: un acord conjunt per a pactar temes pendents molt necessaris, com reformar les rondes que circumden el poble, transformar el Raval o iniciar el recinte firal o la residència de majors, per exemple. Per aconseguir aquests objectius cal que tots actuem amb generositat i sense personalismes, pensant en el futur de la ciutat i dels nostres veïns i veïnes.

En serem capaços?