Una mesa redonda convocada bajo el lema «Per què les dones alzirenyes no opten a ser fallera major de la ciutat?» abordaba el pasado enero los cambios sociológicos que en los últimos años han reducido el número de candidatas en Alzira. No ha pasado demasiado tiempo para comprobar que el problema es real. La Junta Local Fallera cerraba en la medianoche del lunes el plazo para la presentación de candidaturas con una única aspirante que, además, no opta a la banda de fallera mayor sino que únicamente quiere forma parte de la corte de honor. Ninguna fallera se ha postulado este año por tanto como máxima representante de las fiestas josefinas de la ciudad.

La Junta Local Fallera ha optado por solicitar ayuda a los presidentes de las 35 comisiones de la ciudad para buscar candidatas que permitan designar no solo a la fallera mayor de Alzira del ejercicio 2024, sino también a las seis integrantes de su corte de honor. No ha habido tanto problema en el caso de las candidatas infantiles ya que la JLF pudo completar el martes el cupo de siete por lo que, a diferencia de lo que sucedió el año pasado, habrá que realizar ningún descarte. El proceso que regula la elección de las falleras mayores de Alzira está concebido para que del mismo salga tanto la reina fallera como las seis integrantes de su corte de honor. Inicialmente, todas optan al cargo de fallera mayor, pero el reglamento establece que una vez se hacen públicos los nombres, aquellas que solo desean optar a formar parte de la corte de honor tienen 48 horas para comunicarlo. En la práctica, en muchas ocasiones, se sabe desde el primer momento qué aspirantes optan a ser la fallera mayor y cuáles sólo a la corte de honor. Como se buscan seis aspirantes, en este proceso tampoco habrá que realizar descartes ya que una vez se postulen seis falleras se cerrará el proceso. El próximo 3 de junio está prevista la toma de contacto con los presidentes que participan en la votación y el 18 será el acto de elección. El presidente de la JLF, Bernardo Cortés, admitió ayer que resulta extraño que con un censo fallero de 7.500 personas no se presenten más candidatas y, si bien reconoció que la gente joven que estudia o trabaja puede tener problemas para atender la agenda de una fallera mayor, animó a aquellas falleras que tengan ilusión ya que, comentó, «es una experiencia muy bonita representar a tu ciudad ya sea como fallera mayor o formando parte de la corte de honor».