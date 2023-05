El pleno ordinario de esta tarde del Ayuntamiento de Alzira tiene ciertas reminiscencias de final del último curso de instituto. Toca despedir a compañeros con los que ya no compartirás mesa, pues cada uno sigue caminos diferentes. A fin de cuentas, tras las elecciones del próximo 28 de mayo, al menos la mitad de los concejales (once) no repetirán como representantes públicos. La cifra podría ser incluso mayor.

La marcha más significativa es la que protagoniza Diego Gómez (Compromís). El alcalde de Alzira durante las dos últimas legislaturas ya anunció en octubre su renuncia a repetir como candidato, haciendo valer la máxima de aquellos que no buscan eternizarse en sus sillones: con ocho años, basta. Gómez, que figura como número 21 de la lista de los nacionalistas y por tanto sin opciones reales, no es el único de los concejales de Compromís que se despedirá del resto de la corporación para no volver a ella. Al menos, en la próxima legislatura. Sara Garés (concejala de Urbanismo), Marina Mir (responsable de Políticas Inclusivas) y Maria Calvo (edil de Educación) no integran la nueva candidatura. En puestos postreros figuran Alfred Aranda (concejal de Cultura), Albert Furió (edil de Hacienda) y Leticia Piquer (titular de Juventud). De repetir resultados, Pep Carreres (edil de Medio Ambiente) y Xavier Pérez (responsable de Fiestas) continuarán. Una pérdida de votos drástica podría, incluso, dejar a ambos fuera del consistorio. En el caso del PSPV, la que fue candidata en las últimas elecciones, Isabel Aguilar, no volverá a aparecer en los plenos. La actual concejala de Patrimonio ha reducido sus apariciones públicas y el de hoy será uno de sus últimos actos. Lo mismo sucederá con Fernando Pascual, que deja la primera línea tras tres décadas involucrado en la política local. Tan sólo volverá al consistorio la concejala de Sanidad, Gemma Alós, que opta a la alcaldía. Puestos en el aire En las filas del PP, tampoco aparece el candidato de 2019, José Andrés Hernández, al que la dirección del partido privó de volver a repetir como alcaldable en detrimento de José Luis Palacios. Desde entonces, ha dado un paso atrás y ni siquiera está participando en la campaña electoral pese a que aún ejerce como presidente local. Quedan en el aire Rubén Palau y Marisa Escribá, que con los resultados de los últimos comicios estarían fuera del consistorio la próxima legislatura. Como Clara Aledón, que forma parte del proyecto de Palacios tras desvincularse hace meses de Ciudadanos. Las urnas decidirán, igualmente, si Ciudadanos y Vox logran el número mínimo de votos para que Miguel Vidal y Ricardo Belda, respectivamente, regresen una legislatura más al consistorio.