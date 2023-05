La desconfianza es la pandemia de este siglo para los políticos y en unas elecciones locales el «ser conocido» es uno de los puntos claves para obtener un buen resultado. En las ciudades pequeñas y los pueblos se tiende a votar a las personas por delante del partido. En las redes sociales es fácil encontrar la huella digital de alguien, pero se pierde la interacción personal. Los candidatos del Partido Popular, PSPV, Compromís, UCIN y Vox a la alcaldía de Alzira han visitado este miércoles el mercado semanal para trasladar sus campañas electorales de la pantalla a la calle.

Las reacciones de las personas que paseaban por el mercadillo frente a los candidatos fueron dispares, algunas esquivas, otras respetuosas. Sin embargo, las más abundantes fueron las sonrisas y los abrazos, el contacto físico y las muestras de cariño y agradecimiento «por el acercamiento al pueblo» en una sociedad digitalizada, según comentó una alzireña que compraba fruta.

Unos pocos atrevidos se aproximaron a los candidatos para recoger folletos y hacerles también sugerencias. Una ciudadana de mediana edad abordó a los representantes del PSOE para pedirles que no se inyectara más dinero a la guerra de Ucrania para armas, «solo comida». Frente a estas propuestas, la candidata a la alcaldía, Gemma Alós, dialogó con ella.

La cercanía de los candidatos logró en muchos cambiar el gesto de recelo de las personas a las que se dirigían. Entre saludos animados y de reencuentro, los representantes de los partidos humanizaron su labor. «Es un encuentro más humano», sentenció un joven que acompañaba a su madre. La mayoría de las personas cambió la mirada de desconfianza por una sonrisa o un «gracias» tras intercambiar unas palabras con los políticos, sin importar el partido.

Compromís regala 1.200 kilos de naranjas ecológicas y el PP piruletas junto a su programa electoral

Al principio de la mañana las agrupaciones se quedaron en sus «stands» hasta que una oleada naranja inundó la calle principal con paraguas del color representativo de Compromís. «Qué hacen con los paraguas abiertos así como así, que eso da mala suerte», advertía un hombre joven.

El equipo de Alfons Domínguez repartía abanicos de papel para aliviar el calor al sol. Salvo una mujer que se negó a aceptar el regalo tras alegar «no, no, si tengo calor ya me abanicaré yo», y otra mujer que aseguraba no conocer lo que era Compromís, el resto recibió amablemente el obsequio. Al igual que los 1.200 kilos de naranjas ecológicas que repartieron en su puesto electoral.

El Partido Popular vistió de azul y blanco multitud de saludos y abrazos repartidos a cada paso. «¿Tiene usted nietos?» preguntaba un colaborador de José Luis Palacios a las personas de avanzada edad, y repartía el número de dulces acorde a la respuesta. «Es la segunda piruleta del PP que le dan, está encantado», contó el abuelo de un niño que saludaba desde el carro.

Los comentarios negativos sonaban a las espaldas: «No me parece muy bien que me vayan dando papelitos, pero es lo que hay», afirmó una alzireña después de sonreír a un candidato. Luisa, de 78 años, iba con su amiga en el andador de «paradita en paradita» recabando «regalos» porque no sabe a quién votar y «de paso me llevo algo yo también». Aseguraba que su favorito era el granizado de los socialistas.

Una campaña electoral que arrancó con la promoción de los candidatos en las redes sociales no renuncia al encuentro con los ciudadanos en una jornada de mercado en Alzira para presentar las propuestas sobre el sector comercial.