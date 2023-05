Propietarios del Brosquil piden anular el PAI con 4.000 casas y dos campos de golf

Un grupo de propietarios de terrenos incluidos en el Programa de Actuación Integrada (PAI) del Brosquil, un proyecto que planteaba la construcción de 4.000 viviendas y dos campos de golf en esta playa del litoral de Cullera, ha solicitado por escrito al ayuntamiento la paralización total de este programa al considerar que con las más de dos décadas transcurridas sin que se haya desarrollado procede declarar su caducidad.

Este grupo de vecinos lleva varios meses realizando gestiones y fruto de las mismas contactó con un gabinete de abogados especializado en temas urbanísticos. En una reunión celebrada este último domingo acordaron, por un lado, iniciar los trámites necesarios para conocer la situación actual del programa urbanístico y, por otro, presentar un escrito el ayuntamiento anunciando la interposición de un recurso contencioso administrativo al considerar que el Ayuntamiento de Cullera le ha negado el derecho de información urbanística.

En este escrito, la agrupación de propietarios solicita al Ayuntamiento de Cullera que declare la caducidad del PAI del Brosquil por incumplimiento de los plazos de ejecución del propio programa.

Según los propietarios han transcurrido 21 años desde que se adjudicó el plan y el ayuntamiento no ha tomado medida alguna al respecto, habiéndose superado los plazos de ejecución que en el mismo programa estaban marcados e impuestos. El PAI del Brosquil abarca una superficie de 500.000 metros cuadrados y diseña una gran área residencial con 4.000 viviendas que se ordenan de forma escalonada, con unifamiliares en primera línea mientras que los bloques alcanzan la siete alturas en la zonas más alejadas del mar.

«No constan prórrogas»

Este grupo de propietarios afirma en su escrito que no consta en ninguna parte que el ayuntamiento haya adoptado un acuerdo otorgando prórrogas al plazo para la ejecución del mismo y expone que, teniendo en cuenta que según el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio (TR Lotup) permite hasta un máximo de cinco años más, el plazo ya se ha incumplido ya que han transcurrido más de veinte años desde la aprobación del mismo.

Los plazos del Pativel

Además, este grupo de vecinos de El Brosquil también contempla en el escrito que los términos marcados en el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) también se incumplen ya que el plazo de cinco años para iniciar las obras terminaba el pasado día 12 de mayo de 2023 y no consta en ningún lugar que las mismas se hayan iniciado.

Desde el propio despacho de abogados Iuretech con el que han contactado estos propietarios y, según señala su portavoz, José Aguilar, «desde que Costas modificada la línea de deslinde no consta que hubiese ningún recurso interpuesto ni por el Ayuntamiento de Cullera ni por el agente urbanizador ni por la Conselleria de Territorio por lo que ellos deberían de haberse adaptado nuevo deslinde no pudiendo ser utilizado este hecho como pretexto para paralizarlo, siendo una realidad, ya que ellos debían de haber modificado el plan parcial y haber seguido la tramitación en el año 2010 habiéndolo dejado inactivo simplemente por la crisis inmobiliaria, como única realidad y no por ningún otro motivo».