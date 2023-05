El Càrcer ha vivido una nueva jornada negra en su oscura segunda vuelta. En la Liga Valenta el primer equipo retornó a la senda de la derrota. En un espejismo quedó el triunfo de la pasada jornada contra Marítim. De nuevo, frente a un equipo en descenso, en esta ocasión el Discóbolo B que ocupaba la última posición, las de la Vall no fueron capaces de puntuar encajando un 3-0 que deja patente los problemas del equipo, que solamente ha conseguido sumar 15 de los últimos 42 puntos. Por otro lado, el equipo filial de Primera, no disputó su partido –era un derbi frente al Sollana- y ya es historia a nivel federativo. Según fuentes internas, "el nulo apoyo recibido por parte de la directiva durante la temporada, junto con una más que cuestionable gestión", desencadenó, por acuerdo de las jugadoras, en un comunicado a la federación para exponer la situación y dar por terminada su vinculación con el club. La situación explotó definitivamente en el encuentro frente al E-1 disputado en Paiporta en el que la plantilla no estuvo acompañada por ningún representante del club. “No es la primera vez que ocurría esto y este año han hecho lo que han querido de nosotras. Las cosas no son así”, apuntan las mismas fuentes. El filial, fundado en 2020 y ascendido en 2022 tras finalizar en tercera posición, luchaba en estos momentos para eludir el descenso, de hecho, la derrota del Xirivella le hubiese dado de forma matemática la salvación en esta misma jornada después de un año muy duro en el que en muchos encuentros han tenido que batallar con menos de once jugadoras sobre el terreno de juego logrando así distintos triunfos que han mantenido el proyecto con vida hasta hace pocos días.

En Primera, el Castellonense colapsó y tuvo que retirarse a la hora de partido. El conjunto de Sergio Mesa, debido a la plaga de lesiones que ha afectado a la plantilla durante la segunda parte de la temporada, saltó al terreno de juego con diez jugadoras para enfrentarse al potente Manises. El equipo visitante, inmerso en la lucha por el ascenso, se adelantó por dos veces a unas ribereñas que pasada la media hora empezaron a pisar campo rival con asiduidad. En uno de los varios córners de los que dispusieron, Jenny Blasco recortó distancias con un cabezazo de bella factura. Justo antes del descanso el Manises hizo el 1-3 en una jugada en la que la propia Blasco se lesionó en su intento de despeje. Tras el asueto, las ribereñas sufrieron varias lesiones más y distintos problemas físicos que obligaron a la suspensión del choque cuando lucía 1-6 en el marcador. Con este resultado, el Castellonense deja enterradas las opciones de campeonato o subcampeonato tras caer hasta la quinta plaza a falta de una jornada en la que se enfrentará al Valencia D, equipo que ocupa ahora la primera posición con los mismos puntos que el E1-Valencia. En Segunda, el Algemesí cerró la campaña –no disputará la última jornada por descanso- encajando una abultada derrota por 1-10 frente al Amazonas. El equipo rojillo fue a merced de su rival durante todo el partido y el tanto del honor lo hizo Jéssica Murciano desde los once metros. El Benifaió se impuso por 1-0 al Ciutat de Xàtiva B y saltó hasta la sexta posición. Un gol de Andrea Rotglá en el minuto 43 fue suficiente para sellar el triunfo ‘rallaet’. El Alberic visitó al Catarroja y volvió con tres puntos gracias a un gol de Blanca Mariner en el último tramo de un partido vistoso.