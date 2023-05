No hay elecciones sin «paracaidistas» en las listas de los partidos de la Ribera. O «cuneros», como también se les llama. Los partidos políticos buscan llegar a más pueblos de los que su propia estructura les permite en la carrera por el voto y, ante la falta de un colectivo local bien organizado, recurren a afiliados de otros municipios para poder presentar sus candidaturas. Es una estrategia a la que han recurrido estas elecciones grandes formaciones nacionales como el Partido Popular, el PSPV o Vox, que prefieren presentar un rostro desconocido en los carteles a perder una sola papeleta.

Los socialistas han elegido a Modesto Martínez para encabezar el cartel electoral en Gavarda, municipio en el que los populares parten con una gran ventaja ante la ausencia de una candidatura local propiamente dicha. El actual alcalde y presidente provincial del partido, Vicent Mompó, ha aumentado progresivamente sus apoyos en el consistorio y en 2019 obtuvo siete de los nueve escaños en juego. Los otros dos fueron para Compromís mientras que el PSOE se quedó fuera. Ya entonces, los socialistas optaron por un «cunero» como candidato a la alcaldía. Ahora repiten la estrategia para que los votos al PSPV no caigan en saco roto.

Los populares también han presentado más de una lista con «paracaidistas». De hecho, gracias a ello, el PP es el único partido de la Ribera que contará con papeletas en todos y cada uno de los municipios. David Suárez, por ejemplo, es el candidato a la alcaldía en l’Énova, municipio en el que se da una circunstancia similar a la de Gavarda, aunque a la inversa. El Partido Popular no tiene representación en un consistorio que comparten PSPV (cinco ediles) y Compromís (dos). Ya hace cuatro años recurrió a la misma fórmula. Y sucede lo mismo en Senyera, donde María Albiach ha aceptado el mandato de la formación y encabeza una lista que tiene el difícil reto de remontar un mal resultado cosechado en 2019 también con un «paracaidista» al frente. Los conservadores pasaron de cuatro concejales a uno, dejando los ocho restantes al PSPV.

El mínimo indispensable

Vox tampoco quiere perder votos y no ha dudado a la hora de recurrir a «paracaidistas» para poder presentar listas en aquellos pueblos en los que carece de estructura local. La candidatura de Carlet la encabeza Javier Marí, exconcejal de Museros por el Partido Popular. En otros pueblos, como Montserrat o Almussafes, si bien es cierto que el alcaldable es de la localidad, afiliados de otros distritos ayudan a completar las papeletas.

Estos son sólo algunos ejemplos, aunque existen más entre las grandes formaciones. Alcaldables y candidatos de relleno configuran en no pocas listas electorales en la Ribera. Los partidos cumplen el cupo al incluir el número mínimo de personas que deben conformarlas. Sin suplentes. De ese modo, se garantizan que los votos no se pierden. Aunque no sirvan, en muchas ocasiones, ni siquiera para obtener representación en el ayuntamiento, resultan indispensables para cotas más altas, ya que pueden ser vitales en la batalla electoral por la Diputació de València. En un proceso de votación que se prevé tan reñido, cada papeleta cuenta.