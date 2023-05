Un informe revela gastos sin justificar en la etapa de Compromís al frente del concurso de paellas de Sueca

Así lo describe un informe de la Técnico de Administración General (TAG) de Fomento Cultural del Ayuntamiento de Sueca fechado este mismo mes de mayo, que afirma que durante los ejercicios 2015, 2016, 2017 i 2018 no se justificó de forma alguna las facturas correspondientes al patrocinio del Concurso Internacional de la Paella Valenciana de Sueca.

Este informe señala que no se cumplió el convenio que establece que «las facturas que correspondan a esta colaboración económica, que irán a nombre de la empresa colaboradora, serán remitidas directamente por el ayuntamiento a esta, y el importe y conceptos a abonar serán determinados previamente por la concejalía de Paellas. Se enviarán una vez acabado el acontecimiento y de pagarán 30-45 días después de su recepción».

La técnica expone que en los ejercicios mencionados no se ha justificado de ninguna forma ni con ninguna factura por parte ni del propio ayuntamiento ni de las empresas colaboradoras ningún documento o factura que acredite dicho patrocinio.

«Al no existir dichas facturas se desconoce qué es lo que se ha pagado con los ingresos que dichas empresas colaboradoras han desembolsado por patrocinar dicho concurso, ni tan siquiera si estos ingresos han ido a abonar facturas del mismo o de cualquier otro evento relacionado o no con el Ayuntamiento de Sueca», señalan fuentes municipales.

El exconcejal de Paellas y actual candidato de Compromís, Vicent Baldoví, defiende que todas las cuentas de los ingresos proporcionados por los patrocinadores del concurso durante su gestión «están cuadradas hasta el último céntimo», señala que todas las facturas emitidas para gastar las cantidades aportadas por los patrocinadores «corresponden a servicios realmente prestados» y advierte de que «resulta inexplicable que cinco años después como mínimo de que se cerraran las citadas cuentas, ahora quiera insinuarse que se hiciera un uso irregular de dichas aportaciones».

Vicent Baldoví atribuye la emisión de este informe en estos momentos a la proximidad de las elecciones y, según señala, quizá el hecho de que el actual equipo de gobierno no tenga otra arma para atacar a la oposición «y a mi persona como candidato a la alcaldía le haya llevado a una táctica difamatoria, que no se basa sino en insinuaciones malévolas». «Si tuvieran alguna prueba concluyente o un mínimo indicio de irregularidad su obligación sería denunciar y no lo han hecho», señala el candidato de la formación valencianista, que advierte que «no todo vale en política» ya que «la honestidad de las personas está por delante de maniobras tan despreciables».