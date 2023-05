Una de las máximas del deporte reza que un partido de play-off es completamente diferente a uno de liga. Daba igual que O’Parrulo haya barrido al Family Cash Alzira FS en los dos partidos en esta liga y ganaran el de la pasada disputado en A Malata. El conjunto alzireño dio un auténtico repaso al conjunto del Ferrol por 5-8, pese a las injusticias cometidas por los árbitros del encuentro, la pareja formada por Mazaruela Hernando y Ontañón Ramos.

Tras los primeros intercambios de disparos, a los cuatro minutos, cómo no, Adri encontró un pase genial a Hélder quién libre de marca, batió por abajo a Porky. El duro golpe no afectó a los ribereños que reaccionaron a tiempo. En un minuto mágico, el 11, Peiró envió un balón a Carlitos que Coro despejó. Con una falta en la siguiente jugada, desde once metros, Carlitos superó la barrera de dos hombres para hacer el empate. Solo medio minuto después Joan recibió un pase de Peiró y marcó pero incomprensiblemente los árbitros dijeron que no había entrado pese que uno llegó a acercarse el silbato en la boca. El turolense Jaime Peiró siguió con su particular exhibición y tras pase de Carlitos, se zafó de su marcador y marcó el 1-2. Con casi treinta minutos por delante los locales sacaron portero jugador para evitar la presión alzireña en la salida de balón. A cuatro para el descanso los alzireños pidieron penalti por mano clara. Sin embargo, poco después verían señalada la quinta falta por un bloqueo que fue determinante para ver sancionada la sexta a 44 segundos para el descanso. El doble penalti fue lanzado por Adri y detenido por Porky. Uno de los árbitros consideró que se había adelantado cuando el meta paró el cuero sobre la línea de cinco metros. Su pie estaba adelantado pero no contactó con el cuero. En la repetición el goleador gallego logró su 26º tanto.

Buena defensa ante la superioridad numérica

La venganza valenciana fue terrible. En el segundo minuto de la reanudación Peiró completó su hat trick con el que celebraba su 24º cumpleaños. De nuevo con 16 minutos por delante, el veterano Juanma Marrube sacó portero jugador. El Family se atrevió con una presión en toda pista de la que salieron los ferrolanos pero se encontraron con Nacho Serra. Gabri tuvo la mala fortuna de marcar en propia el chut de Iván Rumbo. Gon buscó entrar en la fiesta con un tiro desde tierra que Coro despejó con un paradón y con una contra, el cullerense Joan puso una asistencia perfecta al segundo palo para que Álex Naranjo anotara el 3-5. El ataque en superioridad de los gallegos acabó teniendo su fruto con una buena circulación y Wilson marcó el 4-5. Sin embargo, el Family sí aprovechó esta vez que su rival jugase sin portero. A 3’30” Peiró cortó un pase y marcó su cuarto gol desde su campo. Un minuto después lo hizo Gon e incluso el portero Nacho Serra. A 30” para el final Hélder marcó un golazo ya infructuoso.

La goleada ya no cuenta porque en este play-off solo vale el triunfo. Los ribereños deberán ganar el partido del próximo sábado a las 18 h. en el Palau para esperar enfrentarse en la segunda y definitiva ronda a Burela o Sala 10 Zaragoza. Si el Alzira FS perdiese, volverían a El Ferrol el miércoles 31. En la otra eliminatoria, los aragoneses estuvieron a punto de sorprender. Ganaban hasta cinco segundos del final del partido y a cuatro de que acabara la prórroga pero perdieron en los penaltis.

Las entradas tendrán un coste de 20 € en taquilla (incluidos los abonados) y 10 los menores de edad. Hasta el viernes incluido se podrán comprar por la web y redes del club a 15 € los no abonados y 10 los abonados.