Buena actuación de la antellense Bárbara Pardo en la Copa del Mundo Sprint en Szeged (Hungría). La palista de la Penya Piragüista Antella, miembro de la selección española, compitió en la primera regata de la Copa del Mundo de velocidad, en K-1 500 y K-4 500. Al ser año preolímpico no faltaba ninguna de las mejores palistas del mundo, incluida la neozelandesa Lisa Carrington, la gran estrella del piragüismo mundial. Pero Pardo, de 23 años, que este año debuta en la categoría absoluta, dio la talla, a pesar de algunos contratiempos en la preparación. El barco de equipo, el K-4 500 (en el que competía Pardo junto con Cristina Franco, Laura Pedruelo y Miriam Vega), por diversas circunstancias no se preparó bien. “Hasta el último momento no se tenía claro qué cuatro integrantes competirían, y a falta de tres días, cambiamos el orden del cuarteto. Yo seguía de marca, pero dos compañeras se cambiaron de posición”, reconoce Pardo. Aún así, “competimos a un buen nivel”. En la primera eliminatoria, acabaron en quinta posición, con un tiempo de 1:42:83. En la semifinal marcaron un tiempo un poco mejor, 1:42:22, para llegar a meta en sexto puesto, con lo que se clasificaron para la final B, en la que consiguieron la quinta plaza, la 14 del total, con 1:40:07.

En cuanto al K-1 500, comenzó muy bien, al ser segunda en la primera eliminatoria, con 2:03:67. Tenía mucha confianza para la semifinal, pero tuvo mala suerte, porque le tocaron varios “cocos”: a excepción de ella y de otra palista las otras siete habían estado en finales olímpicas o tenían medallas en mundiales y europeos. Pero lo dio todo, finalizando en octavo puesto, con 2:00:83, con lo que se clasificó para la final C, en la que fue tercera (21 del total), con 2:01:32. “Estoy muy satisfecha porque en mi primer año en sénior he competido a un buen nivel y he ganado experiencia”, asegura la palista de Antella, que tiene como próximo objetivo el selectivo de clasificación para los Juegos Europeos.