El Ayuntamiento de Alzira ha concedido las subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo. Un total de diez proyectos de cooperación que se desarrollan en América Latina y África con cargo a la partida “Fondo Solidaridad y Cooperación al desarrollo”. En total se ha concedido el presupuesto máximo de 30.000 euros, en materia de ayudas de cooperación al desarrollo, para gastos de arrendamiento o compra de inmuebles, reformas, personal, desplazamientos o manutención, entre otras.

El proyecto “Ayudemos a un niño”, que ofrece apoyo a 20 centros escolares de zonas rurales y periurbanas de Nicaragua, recibirá 3.185,29 euros. Por otra parte, se han asignado 1.896 euros al programa de mejora de disponibilidad de alimentos en el “Mokowe School for the Mentally Disabled” (Kenya), a cargo de Be Social Project; casi 3.000 a CIM Burkina para un proyecto de abastececimiento de agua potable en el ámbito escolar con la construcción de un pozo en Burkina Faso; la Cruz Roja recibirá 3.488 euros para un programa de mejora del sistema educativo para niños y adolescentes con discapacidad; un proyecto de promoción de las mujeres a través de la alfabetiación y formación profesional en el centro social María Rosa Molas de Togo recibirá algo más de 3.000 euros; el programa Escoles Solidàries que se desarrolla en Guatemala y que impulsa la alfabetización en lengua Chortí praa la seguridad alimentaria y nutricional tendrá una asignación de 3.560 euros; un segundo programa en Kenya (Kiria) para la educación como herramienta para acabar con la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil tendrá una asignación de 2.179 euros; la Fundació la Vicunya recibirá 3.185 € para un plan de formación de profesionales en el ámbito médico de otorrinolaringología en el Sáhara y Camerún; Manos Unidas recibirá 3.412 euros para la mejora del acceso a la sanidad y bienestar de la población rural de Fandene (Senegal) y One Day Yes otros 3.000 para el proyecto Árbl de cooperación cultural como herramienta del desarrollo en la isla de Lamu (Kenya).