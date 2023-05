Las personas con diversidad funcional tienen una cuota de representación minúscula en las listas electorales de los partidos de la Ribera, a pesar de que son «capaces de identificar problemas en las ciudades y aportar soluciones que el resto de personas no pueden». Son las palabras de Gemma Alós, alcaldable de Alzira por el PSPV, sobre su compañero de candidatura Fernando Gay, invidente de nacimiento. Una condición que le permite conocer de primera mano cuáles son los obstáculos más molestos del entramado urbano para eliminarlos y lograr «una accesibilidad universal».

El interés por la política de Gay se despertó hace veinte años, «cuando estalló la guerra de Irak». «Tres años más tarde me afilié al Partido Socialista porque en aquel momento admiraba mucho a Zapatero y pensaba que podía ser una buena experiencia», relata. Aunque su andadura a nivel local acabó en desilusión. «Tras varios años me di de baja porque aquí en Alzira no me dejaban colaborar en nada», comenta.

Tras la rebelión del sector crítico en la agrupación socialista alzireña, Gay recuperó el interés por la política municipal. «Me dijo que me había estado siguiendo en redes y que se había ilusionado de nuevo con la renovación interna del partido, quedamos un día y le propuse entrar en la ejecutiva», explica Alós, que añade a continuación: «Necesitaba diferentes sensibilidades a la hora de configurar la lista y él nos aporta un conocimiento que no teníamos sobre accesibilidad, es capaz de identificar problemas y aportar soluciones que el resto seríamos incapaces. Tiene unas ideas formidables y será de gran ayuda para, en caso de gobernar, lograr una ciudad más accesible».

Mayor calidad de vida

Y esa es su misión. Detectar lo que, paradójicamente, cualquier persona con vista es incapaz de ver. «Las barreras físicas se perciben más fácilmente, mucha gente es capaz de saber si un bordillo está muy alto o una rampa no tiene buena inclinación porque se dan cuenta al llevar un carro de bebé o de la compra», expone Gay. A su juicio, hay muchas mejoras que un ayuntamiento puede realizar para mejorar el día a día de las personas con diversidad funcional, partiendo desde su propia página web, «que no es del todo accesible y dificulta ciertos trámites». El candidato socialista también considera que se puede dar mayor calidad de vida a los usuarios del hospital o del transporte urbano con la inclusión de altavoces o señales sonoras que alerten, por un lado, de los turnos y, por otro, de las paradas a realizar. La inclusión de códigos QR en monumentos para facilitar la divulgación del patrimonio es otra de las cosas que Gay echa en falta. También reclama más sensibilidad a los dueños de los perros, «porque más de una vez te llevas un excremento pegado al zapato a casa».