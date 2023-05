La temporada finalizó para el Càrcer con otra derrota en la Liga Valenta frente al Tavernes Blanques (1-2) que bien podría resumir la temporada. Hasta el minuto 90, el equipo de la Vall que a tenor de lo que se desprende desde el club, es posible que saltara a jugar por última vez antes de deshacerse del equipo femenino, fue venciendo. Como en este curso, el equipo de Ángel Cabello arrancó serio el partido y se fue partiendo frente a un conjunto que tenía en juego la quinta plaza.

Maite Morte hizo daño por dentro y Gisela Espejo, una vez más, fue un puñal por la izquierda, pero la primera opción de peligro fue para Daniela Montoya con un disparo que salió cerca del palo tras tocar en una zaguera. En el posterior córner Merenciano remató desviado. Las rivales se dedicaron a mandar centros con poco peligro para Sandra Celda, una vez más de portera improvisada, que en ningún momento fue sospechosa de no ocupar habitualmente esa posición. Morte, aprovechando una ley de la ventaja, también lo intentó de lejos encontrando las manos de la guardameta que no tuvo la misma habilidad con el pie. Una mala entrega la recogió sin controlarla Gisela Espejo que la puso en la jaula. Un verdadero golazo. El Tavernes se lanzó arriba y lo único que consiguió fue caer en fuera de juego en infinitas ocasiones. Tras el paso por vestuarios Merenciano pasó a la portería y Celda se puso como jugadora de campo. Maca Campos, en dos ocasiones, tuvo la posible sentencia en sus botas. A la salida de un córner disparó muy desviado y en una acción desde el interior del área la mandó a las manos de la portera. El Càrcer, con solo once jugadoras y sin prácticamente entrenar las últimas semanas, fue entrando en reserva demasiado pronto. Con el equipo partido, las visitantes encontraron más llegadas y en el descuento le dieron la vuelta al encuentro en dos jugadas iguales. Ataque por la izquierda, nula rigidez defensiva, centro al corazón del área y remates libres de marca. Ese pudo ser el triste fin de un equipo que ha finalizado en 9.ª posición su segunda andadura en la categoría –la temporada pasada quedó 3.º- y que ha visto como una de sus fortalezas que eran sus partidos en el José Sirera se ha desvanecido, como muchas otras cosas.

Derrota del Castellonense en Primera

En Primera, el Castellonense cerró la temporada con otra derrota, esta por 4-0, en casa del campeón, el Valencia D. Las ribereñas, con un equipo justo en número, y algunas jugadoras ocupando posiciones nada habituales, opusieron resistencia hasta donde pudieron. Se optó por un juego de contención y salidas rápidas y en una de ellas Saúco tuvo la más clara con un tiro que se marchó desviado. A pesar del buen trabajo defensivo, el filial che se avanzó antes del descanso. Con el marcador en contra se crearon más espacios y las locales lo fueron ampliando. Las lesiones y la falta de regularidad y acierto en el último tramo ha apartado al Castellonense de las posiciones más delanteras que ha ocupado toda la temporada –ha sido líder más de la mitad de las jornadas- para finalizar en 5.ª posición con 48 puntos, la mejor puntuación de su historia. El Sollana no pudo despedirse de la categoría disputando un partido entero. Frente al Massanassa estuvo cargado de acciones que fueron ensuciando el envite –desde el club se instó al colegiado a cortar este tipo de jugadas sin amonestación alguna- hasta una acción clave: un empujón rival en un saque de falta rápido. Esto originó una trifulca que terminó con la finalización forzada del partido por parte del árbitro que tuvo que soportar como una aficionada visitante le propinaba palabras malsonantes a su salida con la intervención del cuerpo técnico del Sollana que evitó males mayores.

En Segunda, el Alberic cerró la temporada goleando (5-1) al Picassent. Las de Kike Vello sentenciaron en un primer periodo en el que marcaron Rosa Guerola –de cabeza-, Yaiza Bastida –a pase de Nerea Picot- y la propia Picot a pase de Bastida. Tras el descanso, Bastida volvió a embocar a la red y Nadia Calabuig cerró la goleada con chut potentísimo. El Picassent marcó de penalti intrascendente. El Benifaió se llevó los tres puntos de su visita a Muro. El equipo ‘rallaet’ ha dado carpetazo a su campaña de debut con tres victorias consecutivas –la última por cero a uno- asegurando la sexta posición. Una jugada bien hilada entre Andrea Rotglá y Julia Esteve la finalizó Silvena Plamenova al filo de la media hora de partido para dar un triunfo que estuvo cimentado en el buen trabajo defensivo y en portería.