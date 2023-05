El salón de actos de la Casa de la Cultura se quedó pequeño para albergar el único acto público de campaña celebrado por Sueca per Davant, el partido local que se presenta en las municipales del 28-M. Más de 200 personas -el espacio cuenta con 180 butacas- no quisieron perderse el acto central de la formación liderada por Julián Sáez, quien empezó su intervención dando las gracias a las personas presentes, por haber convertido el acto de Sueca per Davant “en uno de los más multitudinarios de esta campaña electoral”.

A una semana de la cita con las urnas, Sáez apeló al “voto útil” que representa a Sueca per Davant “para poner en marcha, desde la alcaldía, políticas que se decidan aquí en Sueca y no desde Valencia o Madrid”. Sáez insistió en que los Servicios Sociales y el Deporte serán los pilares fundamentales de la legislatura “sin dejar de lado el resto de áreas, muy importantes también para nosotros”, a la vez que incidió en la necesidad de “recuperar o mejorar servicios que son propios de una capital comarcal”. Julián Sáez repasó las principales propuestas del programa electoral y se comprometió a ser "el alcalde de todos los suecanos y de todas las suecanas, los 365 días del año y las 24 horas del día". El acto, que estuvo conducido por el periodista suecano Carles Claver, contó también con las intervenciones de Salvador Campillo, alcalde de Sueca entre 2011 y 2015 y número 21 de la lista de Sueca por delante; la psicóloga clínica Suni Peiró, número 4 de la candidatura; la integradora social Sari Sáez, número 3; y la abogada y mediadora Noelia Benedito, número 2.