El barrio del Raval tendrá un mercado de productos de proximidad. Así lo ha anunciado el candidato a relavidar la alcaldía, Jordi Mayor, durante el acto público celebrado este lunes por la tarde, que ha contado también con la presencia de Toni Gaspar, candidato a las Cortes Valencianas.

‘Nuestro objetivo es revitalizar este barrio siguiendo con el proyecto iniciado en los últimos años para crear infraestructuras y espacios que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas’, ha asegurado Mayor.

El mercado no sedentario se instalará en la calle Valencia, una vía que además será reformada integralmente tal y como ha avanzado el actual alcalde.

‘Queremos que esta calle tenga protagonismo y que cuando venga la gente de fuera conozca también el excelente comercio local que tenemos aquí. Además vamos a hacer esta calle más bonita para que nuestros vecinos y vecinas tengan espacio para poder disfrutar de la vida’.

Centro de día para personas mayores

Durante la próxima legislatura Cullera verá cumplida también una de sus demandas históricas: la creación de un Centro de Día para las personas mayores y dependientes de la localidad.

Con este proyecto, que se llevará a cabo en el almacén de Cabanilles, ‘Cullera dará un paso adelante en materia de políticas para la Tercera Edad’, ha afirmado Mayor.

‘Para nosotros las personas son siempre una prioridad y por eso han estado y seguirán estando en el centro de la gestión. Con esta nueva infraestructura daremos respuesta a las peticiones del colectivo de personas mayores y de sus familiares que actualmente tienen que desplazarse fuera del municipio para poder ser atendidos’, ha manifestado el líder socialista.

El candidato a revalidar la alcaldía ha explicado además que en la antigua nave también se emplazará el Centro Integral de Servicios Sociales del municipio, lo que supondrá ‘un salto cualitativo en la atención a las personas usuarias’, ha afirmado Mayor.

‘Con este centro unificado Cullera tendrá un punto único que mejore la atención y se convierta en un referente de las políticas para las personas en un barrio emblemático como es el Raval de San Agustín’, ha añadido el actual alcalde.

Mayor también ha avanzado esta tarde que ampliarán las plazas de la Residencia Municipal de la Tercera Edad. ‘Hace cuatro años conseguimos mantener abierta la residencia después de la renovación de las instalaciones porque no seguían la normativa e iba ser clausurada. Ahora queremos ampliar el número de plazas para que las personas mayores que lo necesiten, no tengan que marcharse a residencias de fuera porque aquí en Cullera, en su pueblo, no hay sitio para ellas’.