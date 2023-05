Los vecinos de l’Alquerieta consideran que la ubicación de la nueva central de la Policía Local junto al barrio “sin que los agentes paseen y patrullen” por sus calles, conozcan a los residentes y hagan cumplir las ordenanzas “educando a aquellos que lo necesiten para que los vecinos nos sintamos protegidos” no ha hecho más que “evidenciar que la policía da la espalda al barrio de l’Alquerieta”.

Los vecinos reclaman soluciones aprovechando el tramo final de la campaña electoral y no dudan en señalar que “lo primero que hay que cambiar es aceptar que no se ha hecho suficiente” por mejorar la vida en el barrio.

En un comunicado relata que en cualquier barrio de Alzira los conductores saben que si aparcan mal la grúa se llevará sus vehículos, que si tiene animales en casa no tiene que molestar al resto de vecinos y que si alguien no respeta las normas puede ser denunciado por la policía. “Es de sentido común”, señalan, pero advierten que eso no sucede en el barrio.