El gobierno de Sueca lleva a Antifraude gastos sin justificar del concurso de paella de la etapa de Compromís

El equipo de gobierno de Sueca, que lidera el PSPV, ha denunciado ante la Agencia Valenciana Antifraude la ausencia de justificación de gastos del Concurso Internacional de Paella Valenciana que suman más de 39.000 euros entre los años 2015 y 2018, bajo el mandato de Compromís, y se plantea incluso llevar el caso a la fiscalía.

«A largo de esta legislatura, hemos tenido que escuchar las insinuaciones intencionadas de la portavoz de Compromís de Sueca, Pilar Moncho, en cuanto a la forma de gestionar el Concurso Internacional de Paellas. Incluso ha hecho uso de la ironía sobre la puntuación y adjudicación de un pliego abierto a cualquier empresa, otorgada por el funcionario correspondiente, y donde el político no tiene ninguna capacidad de decidir», señalan desde el gobierno municipal, al tiempo que advierten de que tras leer «las excusas del actual candidato de Compromís por Sueca, Vicent Baldoví, sobre su responsabilidad en esa extraña gestión, no hemos tenido otra salida que también hacerle caso a él, ya que dejó entrever que no lo denunciábamos por falta de pruebas».

Un informe de la Técnico de Administración General de Fomento Cultura del ayuntamiento fechado este mes de mayo alertaba de estos gastos sin justificar procedentes de las aportaciones de firmas patrocinadoras del concurso. Vicent Baldoví, que ejerció como concejal del área, defendió que todas las cantidades estaban «cuadradas al céntimo» y no dudó en señalar que las insinuaciones que se desprendían resultaban «una maniobra despreciable» cuando han transcurrido ya cinco años.

«Caja paralela»

La coalición de gobierno incide en que después de la insistencia por parte de la portavoz de Compromís en algunos plenos con el Concurso Internacional como tema central realizaron algunas averiguaciones hasta encontrar con la sorpresa de que durante la legislatura pasada, en el mandato de Compromís, «en el departamento correspondiente no constaba ninguna factura pagada con el dinero recaudado de los patrocinadores. «Ella -en alusión a Moncho-, con su insistencia, nos puso en alerta, de que podía existir presuntamente, una caja paralela fuera del control municipal, con cerca de 39.000 euros», señalan.

El gobierno defiende que desde que asumió la gestión «la forma de actuar cambió notablemente. A parte de conseguir que se implicaran más empresas, recaudando más ingresos, todo el dinero entraba en el ayuntamiento y se fiscalizaban las facturas de manera legal y transparente. Resulta que nosotros sin ninguna intención programada, de investigar y denunciar, no hemos tenido más remedio que hacer caso a sus peticiones. Hemos hecho lo que nos han pedido», alegan.