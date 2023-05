Els darrers mesos les segles del Partit Popular a Sueca estan sent atacades per gent del propi partit que sempre s’ha autodefinit com polític de raça pel seu amor als valors i sentiment populars. En particular, persona que encara pertany a la nostra formació, i que, com no ha pogut continuar de cap de llista per a les eleccions del pròxim 28 de maig, es sent traït i ultratjat. Ara busca consol en altres formacions polítiques, que l’aupen amb les paraules de llàstima que ell necessita sentir i li peguen palmadetes a l’esquena perquè ningú més que ells es beneficien cara a estes eleccions dels continus atacs al Partit Popular que aquest membre està vertint des que no és cap de llista.

Que quede clar, una mentida mil vegades contada no es convertirà mai en veritat, i ja es hora de que els suecans coneguen la veritat. Al Partit Popular no hem tirat a ningú. Sempre sumem. A la vista estan les últimes incorporacions de gent jove, formada, que han entrat amb ganes de treballar i, sobre tot, amb ganes de millorar la nostra ciutat.

Càrrec designat a dit

El mes de juny de 2022 es va constituir una nova gestora, a falta de una executiva, per a renovar la gestora del partit a Sueca que estava caducada des de feia 10 anys. La designació del president de la gestora es va fer per la executiva provincial (endavant València) i amb el vist i plau del designat, -ara agraviat-, sense comptar amb l’opinió dels afiliats. Va ser José Luis Ribera. Càrrec que assumix a dit, sense la democràcia que ara tant predica que falta al partit i sense comptar amb el suport de cap afiliat. Ell mateix, també a dit, nomena a la tresorera, persona afí a ell, i a la secretària, Carolina Torres, qui, en eixe moment, és per a ell persona totalment vàlida i de confiança.

Per a ser president de la gestora, València li torna a recordar el que ja li havia dit amb molta anterioritat; que ell no podia ser candidat per a les eleccions 2023-2027 perquè des de la regional volien renovar caps de llista per a estes eleccions, sobretot, en aquelles poblacions on no s’havien obtés bons resultats (a Sueca s’havia abaixat fins a tres regidors en les eleccions del 2019, en una població de 28.000 habitants). El Sr. Ribera fa com que no va amb ell la cosa i no comunica ni conta a ningú del partit a Sueca el que València li demanda d’aportar una alternativa a la seua candidatura, que era condició indispensable per haver-lo nomenat president de la gestora. Que no fora el candidat no suposava que no poguera anar en llista, per exemple, de número dos, número que el Sr. Ribera no ha estat disposat a acceptar.

Pues be, a cinc mesos d’eleccions, en desembre 2022, i davant l’empecinament del Sr. Ribera d’amagar el cap baix l’ala a vore si així aconseguia mantindre’s en el seu objectiu de ser cap de llista, València fa valer les seues directrius i presenta una nova persona candidata a cap de llista. És en eixos dies quan el partit a Sueca coneix el que el Sr. Ribera havia estat ocultant. El comité provincial proposa com alternativa a Carolina Torres, que posteriorment va ser ratificada pel comitè electoral de Sueca amb el vots a favor de quatre, dos en contra i una abstenció (la del president en eixe moment, José Luis Ribera).

No Sr. Ribera, Sueca no es doblega, ni el traix a vostè, el Partit Popular de Sueca desbloqueja una situació

A partir d’ahi, el Sr. Ribera considera que la Sra. Torres no és digna d’acceptar i ocupar el càrrec, -ja no és persona vàlida i de confiança- dimiteix com a president de la gestora i comença el «Tra la la». Manifesta la seua “veritat”, que és que ell no continua per “conforme s’havien fet les coses”, que València el “tira” per desavenències amb ell i que a Sueca ens dobleguem als dictats de València.

No Sr. Ribera, Sueca no es doblega, ni el traix a vostè, el Partit Popular de Sueca desbloqueja una situació «in extremis» que si vosté haguera afrontat i comunicat des de que va ser coneixedor tots li ho haguérem agraït perquè segur que, amb unió, les coses hagueren anat d’altra manera.

Com no, es sumen al descrèdit les altres formacions polítiques i aquells altres que són com quadrilles d’amics que no saben ni on estan. Tots encantats de que el PP continue en crisi, des del 2011 quant tinguérem 10 regidors i en 2015 4 regidors, crisis sempre degudes a les «pataetes» de regidors que diuen que si no estic de número 1 me’n vaig o si no trac res res també o tinc que fer el que jo vullga.

Sr. Ribera, les seues aportacions al partit hagueren segut igual de vàlides amb vosté de número dos, però eixe lloc no li va parèixer digne. Això no li convé contar-ho, veritat? Donar un pas al costat haguera segut molt més digne que el que vosté s’ha dedicat a fer.

Interessos personals

Les persones que diuen que estimen o han estimat les segles del partit no es comporten amb eixe odi davant els seus companys, interposant els seus interessos personals davant les sigles del partit. Demostren noblea i no narcisisme, «solo yo». Estos afiliats (perquè critiquen molt però no estan de baixa del partit) volen continuar en les seues veritats «Tra la la» i perden la dignitat al prendre el famós lema d’una regidora amb alta qualitat política, una frase que aquesta va pronunciar -i que de fet no ha deixat de posar en pràctica-, allà al 2019, “vaig a emmerdar tot el que puga».

En conclusió, recordar que tots estem al servici del partit, el qual té les seues regles, i el que no estiga conforme te tot el dret d’anar-se’n, però amb dignitat. Ú no pot ser tots els càrrecs del partit. Fins quan es va nomenar a una companya de partit Coordinadora comarcal el Sr. Ribera tampoc s’ho va prendre a bé, com va demostrar sobradament sempre que va tindre ocasió, perquè clar, també volia ser ell..., sent com era el portaveu, presidente de la gestora i el futur candidat per les eleccions 2023. Per l’amor de Déu.

Finalment, com a partit, hem aprés dels errors passats, i presentem un equip renovat i preparat, amb moltes ganes i il·lusió per treballar per la nostra ciutat, i amb un lideratje fresc i baix la batuta de Carolina Torres. El proper 28 M acabarem amb l’apatia, el conformisme i la falta d’idees d’alguns, i apostarem per un projecte de ciutat on cabem tots.