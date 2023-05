Las lluvias permiten reducir una de las condiciones del periodo extraordinario de quemas de verano en Alzira que se establecerá del 1 al 30 de junio. Debido a la pluviometría recibida en las últimas semanas y a la previsión meteorológica que se espera para los próximos días, el ayuntamiento de la localidad informa de que "se han paliado las condiciones de sequía que arrastrábamos y ha mejorado la situación de riesgo de incendio forestal". Por lo que la organización no prevé que las restricciones que prohíben "quemar a menos de 100 metros" de terreno boscoso se alarguen más allá del periodo ordinario de invierno y las reduciría a "30 metros".

El Ayuntamiento de Alzira informa que el próximo miércoles, 31 de mayo, finaliza el periodo de quemas de invierno y toda declaración responsable de quema solicitada desde el pasado 16 de octubre de 2022 perderá su vigencia y validez.

El ayuntamiento declara que a partir del próximo jueves, y hasta final de junio, entrará en vigor lo establecido en el Plan Local de Quemas Agrícolas de Alzira. El plan permite llevar a cabo la actividad de lunes a viernes desde el amanecer hasta las 11:00. Para ello, el organismo responsable prohíbe la quema agrícola a menos de 30 metros de suelo forestal y únicamente se autorizarán las quemas para la gestión de los restos de poda de las variedades tardías de cítricos. Además, se tendrá que declarar responsablemente que la quema solicitada tiene esta finalidad.

En el área homogénea de gestión A, las quemas agrícolas se realizarán siempre en un quemador, equipados o no, con parachispas según la zona de la parcela. Mientras que en el área homogénea de gestión B, las quemas se realizarán obligatoriamente con quemador con parachispas si esta se realiza entre los 30 y 100 metros de distancia a suelo forestal.

La comunicación advierte que solo se podrá quemar en días de riesgo bajo por incendios forestales (con alerta verde 1), y en días no festivos.

Según fuentes municipales, mientras no haya un decreto de orden superior que anule el plan, durante los meses de julio a septiembre "no se podrá quemar nada a menos de 500 metros". La primera quincena de octubre se abrirá un periodo extraordinario con las mismas restricciones que el que inicia la semana que viene "para que se pueda quemar todo lo que no de tiempo en junio". Y, de momento, se prevé que la segunda quincena de octubre llegará el periodo de quema de invierno.

Para obtener el permiso obligatorio de quema los interesados deberán solicitar telemáticamente o en las oficinas municipales de la CLAU la Autorización de Quema, cuya validez es de 15 días naturales, y la Declaración Responsable que acredita que se gestionaran los restos permitidos.