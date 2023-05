El Partido Popular en Sueca aún no se ha dado cuenta de que la campaña electoral se basa en proyectos para los suecanos y suecanas y obtener con ellos un buen resultado electoral que les permita gobernar. Y lo digo porque, visto el acometimiento hacia mi persona, espero sinceramente que ni la candidata ni las tres personas que le siguen en lista lo consigan por el bien de Sueca y de las siglas del PP.

Del tema de la práctica de que desde València se designe candidatos olvidando y saltándose las bases locales queda acreditado por el reconocimiento público al que hace referencia en el escrito la candidata. Ya dije lo que tenía que decir, pero he de reiterar que en contra de lo que dice la Sra. Torres, yo solicitaba la participación abierta y trasparente para que entre todos los afiliados decidieran “su” candidato/a y que concurrieran tantos afiliados como quisieran a tan digno puesto. Libertad, participación y democracia.

Sobre incluirme en otras listas, cierto y acreditable. Renuncié para no ser excusa del previsible del resultado del PP el próximo domingo. Aunque parece que aún no han abierto las urnas y ya van buscando culpables. Además que como bien dice la candidata sigo siendo afiliado, que no servil. Son dos cosas diferentes.

Incorporarme en “su” candidatura, gracias pero no, siempre elijo mis compañeros de viaje. Lo lamento por el resto de la candidatura o al menos gran parte de ella. No puedo integrarme en una lista en la que la cabeza de lista ve la política como un medio de vida y no como un servicio a la población. Creo que he sido claro. No puedo incorporarme en una lista en la que, el siguiente, todo apunta que presumiblemente será investigado por la Agencia Valenciana Antifraude. Soy yo el decepcionado. No puedo estar en una lista, siguiendo con la candidatura, en la que para asegurarse el puesto 3 en la candidatura se permite cambiar de criterio ante la incertidumbre de donde elegiría el PP que fuera su número en la candidatura. No puedo incluirme en una lista en la que el que le sigue se ha encargado de difamar e intentar perjudicar a una compañera concejal. Por cierto excluida del grupo de difusión del PP sin ningún motivo. Poco más que decir sobre que en el PP caben todos. Todos si, los que les interesan. Todo acreditable.

Quizás la Sra. Torres no sepa, y de ahí que se sienta ahora la ”divinidad” del PP local, que fue elegida a “falta de buenos”, que los apellidos ilustres del partido local antes de apoyarla contactaron, que yo sepa, hasta con cuatro personas para encabezar la lista local. Todas renunciaron en reconocimiento a la labor que el grupo municipal estaba desarrollando. Curiosamente con cualquiera de esas personas me hubiera integrado en la candidatura en cualquier lugar. Con ellos no. Acreditable también.

Por cierto y en relación a ello. Su elección como candidata, ya lo expliqué en su día, pero como quieren remover el asunto lo recuerdo. Su autovoto y mi abstención para desbloquear el asunto permitieron su elección. Si yo hubiera aplicado a rajatabla el reglamento ella no hubiera podido autovotarse y mi voto en contra hubiera acabado con un empate a no ser candidata. Pero para qué. Desbloqueé el tema con mi abstención, acto seguido dimití para que así pudieran seguir con su paripé de ser democráticos. El domingo Sueca decidirá, ahí sí que habrá democracia real. Sinceramente espero por el bien de todos los vecinos que acierten en su decisión.

Por último, supongo que la candidata también criticará a la anterior presidenta de la gestora que estuvo más de ocho años sin convocar el congreso local o la crítica tan solo es para mí que he ocupado dicho cargo durante seis meses y con promesa inmediata de congreso cuando desde la regional lo permita.

La versión real de los hechos y mi defensa de la libertad, transparencia y participación en un gran partido parece que les molesta, lo siento pero no voy a permitir que cuenten sus mentiras y que conviertan al PP, en ningún nivel, en un chiringuito a su gusto.

Lamentablemente, de nuevo el PP de Sueca en manos de los ilustres apellidos de siempre. Quizás mi error fue intentar restarles el poder que desde la sombra siempre desempeñan.

PD. Dos cosas, En primer lugar, Hay más, pero de momento me lo guardo, y en segundo lugar nada de lo escrito o dicho hasta ahora les puede pillar por sorpresa pues ya les dije que lo mío no es callar.