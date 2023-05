Potser el senyor Dimas Vázquez no té el meu telèfon, cosa que m’estranya, perquè sóc funcionari de l’Ajuntament de Sueca i estic a les ordres «polítiques» de la seua tinent d’alcalde. Si no, no m’explique perquè no em va telefonar per preguntar-me pel tema de les factures de paelles, abans de filtrar anònimament un informe intern de l’Ajuntament i després anar a l’Agència Valenciana Antifrau.

Desconec perquè no consten en els informes 10 factures. Supose que el volum de la paperassa administrativa és tan gran que ves a saber on es troben. Però si el senyor Vázquez s’haguera posat en contacte amb mi, el tema s’hauria resolt immediatament. Perquè he tingut suficient en un ràpid rastreig pels correus electrònics de l’època en que vaig ser Regidor Delegat del Concurs de Paelles per a trobar les 10 factures «perdudes». Gustosament les mostraré si és que m’arriben a citar a l’Agència Antifrau, de la mateixa manera que li les haguera ensenyat al senyor Dimas. Però tant li fa al senyor Vázquez que el prestigi del Concurs de Paelles es puga veure qüestionat, perquè el seu objectiu no és la transparència. La seua màxima ambició és mantindre’s en el poder. Ja ho demostrà en 2019, quan va pactar amb qui li calgué per evitar que la llista més votada continuara governant Sueca. I ara ja ha anunciat que farà el mateix per continuar sent alcalde. No li importen les sigles dels partits, ni la seua ideologia, ni res de res. El més lamentable és que el seu partit li ho permet. Si vosté està llegint-me el dia de reflexió, reflexione tranquil·lament i, a l’endemà, ja sap què ha de fer.