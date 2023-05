Alzicoop acelera la búsqueda de alianzas para asegurar el futuro sin descartar la venta

Alzicoop atraviesa el que para muchos será uno de sus momentos más delicados en sus más de cien años de historia. La búsqueda de alianzas con otras cooperativas para producir un mayor volumen de fruta y mejorar la competitividad se ha acelerado. Además, la dirección, según ha confirmado a Levante-EMV, no descarta incluso la posibilidad de buscar un comprador. En estos momentos, se analiza concienzudamente la situación de la entidad y el mercado para garantizar, de una forma u otra, su viabilidad. La decisión última la tomarán los socios en una asamblea.

El desasosiego se ha adueñado de algunos empleados ante el futuro incierto que reina sobre el sector. La directiva de Alzicoop, consciente del desconcierto, sostiene que se halla inmersa en «un proceso de análisis interno y externo» que debe dar con varias alternativas de futuro. Estas se plantearán en una asamblea para que los cooperativistas tengan la última palabra. «Nunca tomaremos una decisión que perjudique a los trabajadores o a los socios», afirma con rotundidad el director general, Antonio Soler.

Ante la cooperativa alzireña se dibujan diversos caminos, aunque todavía no se ha escogido el que se seguirá. «No se ha concretado nada. Nos encontramos en un proceso de muchos cambios en el sector y se están estudiando todas las opciones que garanticen la viabilidad de la cooperativa. Cuando estén claras, se realizará una asamblea y se presentarán ante los socios, que tendrán la última palabra», sostiene Soler. Una de las alternativas pasa por forjar nuevas alianzas tras la integración de Alzicoop en la cooperativa de segundo grado Green Fruits, compuesta por las cooperativas Coopcisa (Gandia), Coopego (Pego), la SAT Novacitrus (Oliva), Copal (Algemesí) y la alzireña. Tampoco se descarta la venta a otra empresa del sector. «Puede ser una de las opciones. En ese caso, la plantilla puede estar tranquila ya que el comprador se subrogaría a los trabajadores, nadie perdería su trabajo», puntualiza el director general.

Asimismo, Soler subraya que el escenario de Alzicoop no es muy diferente del de otras sociedades similares. «Todas las cooperativas debemos tener bien claro que si no hacemos nada para ser más competitivos en un mercado cada vez más exigente, esto se acaba. Tenemos, todas, la necesidad imperiosa de analizar cómo va a ser el futuro próximo y tomar decisiones que nos garanticen la subsistencia. Este es un problema que nos afecta todos. Y si no hacemos nada, esta cooperativa podría cerrar en dos años», enfatiza el dirigente de la cooperativa alzireña.

Aunque no hay fecha prevista, pues dependerá de cuanto se alargue el estudio de alternativas, lo que parece seguro es que los socios tendrán en sus manos el futuro de Alzicoop en cuestión de meses.

Un balance «aceptable» marcado por un escenario complejo de reducción de socios

El director general de Alzicoop, Antonio Soler, reconoce que el escenario que afronta es «realmente complejo», aunque insiste en que no difiere del resto de cooperativas. «A estas alturas, no hace falta explicar cómo está el campo. El sector atraviesa una crisis profunda y todos nos disponemos a realizar cambios para adaptarnos a esta nueva realidad», expone, para añadir a continuación: «Pero es innegable que buscar ser competitivos mientras los agricultores se jubilan, se reducen los socios y falta un relevo generacional no es sencillo». Al respecto, apunta que el último balance económico de la cooperativa alzireña es «aceptable». Sin embargo, reconoce que debe dar un vuelco a la situación. «Vamos a trabajar para lograr más socios o encontrar alternativas que nos lleven a lograr un mayor volumen de fruta para lograr que el importe de las liquidaciones suba y que se reduzcan los costes», concluye.