El Family Cash Alzira FS deberá esperar al martes (20’30 h.) para saber si el próximo sábado empezará a jugar la final por el ascenso a Primera División. El sábado sufrió la más cruel de las derrotas al perder la clasificación en la tanda de penaltis después de ir por delante casi todo el partido contra O’Parrulo. En los prolegómenos del partido, ambos equipos hicieron el pasillo de honor al Soucemart Alzira FS cadete A que se proclamó campeón autonómico la semana pasada.

Como era normal, el partido fue mucho más complicado que el vivido en A Malata. Ya a los tres minutos, Juanma Marrube sacó portero jugador lo que obligaba a los alzireños a redoblar el trabajo defensivo. Tras el primer tramo el Family se rehízo y empezó a acechar el marco de Coro hasta que en el 16 Gon marcó tras un posible penalti no señalado.

La segunda parte fue mucho mejor a nivel general. Ya en el primer minuto Álex Naranjo y Hélder forzaron sendos córners con disparos lejanos. Peiró tuvo una doble ocasión que rechazó Coro y a los cinco minutos Kevin Chis empató al aprovechar un rechace en corto. Dos después Hélder a la media vuelta logó el 2-1 y Wilson envió un balón a la madera. Parecía que volvía el O’Parrulo de la liga regular pero los ribereños reaccionaron rápidamente. En el 8, Gon sorprendió con un disparo seco con la derecha y uno después, Pedro García estrelló el balón en el palo. El Family Cash volvió a tomar la delantera cuando Rubi machacó el rechace en corto de Coro a disparo previo de Peiró. A siete para la conclusión, Gon marcó en propia el 3-3 al tratar de impedir el disparo de Kevin Chis en el segundo palo.

El partido se fue a la prórroga y a los quince segundos los locales recibieron la temida quinta falta. Sin embargo, cinco segundos después Gon puso el 4-3 con otro trallazo. Los tres minutos de la primera parte de la prórroga fueron pasando con un O’Parrulo que seguía buscando el empate con portero jugador hasta que Wilson marcó con un tiro raso lejano. A 1’12” para la conclusión Nacho Serra detuvo un doble penalti al temido cañonero Hélder y en la contra Gon no conectó el pase de Peiró. Ya no se movió el marcador y se llegó a la tanda de penaltis. Álex Naranjo y Rubi acertaron los dos primeros. Sin embargo, los dos máximos goleadores del equipo, Carlitos y Gon, fallaron sus lanzamientos. Coro detuvo el del gaditano y el valenciano lo envió por encima del larguero. Aún hubo un atisbo de esperanza cuando Charly estrelló el cuero en el larguero y Gustavao logró el 3-3. Sin embargo, Kevin Chis no falló el último disparo.

El partido en Ferrol será retransmitido por www.lnfs.es. Simultáneamente se jugará también el tercer partido de la otra semifinal después de que el Sala 10 Zaragoza ganara 4-1 y la eliminatoria volviese a Burela. De clasificarse el Family Cash, el sábado se jugaría el primer encuentro de la final. En Burela si estos se clasifican o en Alzira si pasara el Sala 10, al haber quedado por detrás de los ribereños en liga.